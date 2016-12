Un restaurant trivial

Wieners Circle pare doar o prăvălie cu hot dog în Lincoln Park, o suburbie a oraşului Chicago. Este însă o prăvălie celebră în toată America. Două lucruri îi dau dreptul la celebritate: mâncarea considerată un adevărat model al stilului Chicago, care include hot dog, hamburger şi cartofi prăjiţi cu brânză şi înjurăturile pe care şi le adresează voios chelnerii şi clienţii în toate nopţile din weekend. Sâmbăta şi duminica, la ore târzii, Wieners Circle devine locul unde poposesc, în drum spre casă, oameni beţi morţi, care au ieşit din cluburi şi baruri. În anul 1992, unul din proprietari, Larry Gould, i-a spus unui asemenea client că este idiot, în nobilul scop de a-i atrage atenţia. Acesta este considerat momentul în care s-a născut tradiţia trivială a locului. În acele ore, aşa cum susţin martorii, atmosfera poate oscila de la vesel la ostil.

Limbajul folosit de chelneri şi clienţi este violent şi adeseori are conotaţii rasiste, întrucât majoritatea personalului este de culoare iar majoritatea clienţilor, nu. O altă tradiţie a locului este să ceri un shake de ciocolată, care înseamnă că, pentru un bacşiş substanţial, o chelneriţă îşi ridică bluza şi îşi scutură sânii. Localul are mulţi fani şi câţiva angajaţi au apărut şi în show-uri de radio sau televiziune. Are şi duşmani. Ziarista Catherine Price l-a trecut în cartea ei ”100 de locuri pe care nu trebuie să le vizitezi înainte să mori” şi îl consideră ”un microcosmos al segregaţiei rasiale în Chicago”.