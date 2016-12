Un robot îi ajută pe bolnavii din zona Moldovei să își recupereze mobilitatea mâinii

Zeci de pacienți din zona Moldovei fac terapie prin joacă, ajutați de un robot care le pregătește exerciții pentru mâini și le arată evoluția stării lor în timp real, aparatul fiind achiziționat de Spitalul de Recuperare din Iași la prețul de 325.000 de euro.

În urmă cu un an și două luni, Elena Moanea a avut un accident vascular cerebral și la scurt timp după a început recuperarea. Treptat a făcut exerciții acasă și din când în când mergea la Iași pentru tratament de specialitate. De câteva zile a început să lucreze cu noul roboțel de la Spitalul de Recuperare din Iași. "Deja văd o diferență față de tratamentul clasic, că am început să am mai multă bază în mine, am prins încredere și am mai multă stabilitate. E bine, se relaxează mâna și încetul cu încetul îmi dau drumul la degete.", a povestit Elena Monea, pacientă a secției de Recuperare Neuromotorie a Spitalului de Recuperare din Iași.

Pentru kinetoterapeuți, robotul este un mare ajutor pentru că obțin rezultate mult mai bune într-un timp mai scurt.

"Prin terapia clasică nu puteam oferi un feedback pacientului, îi explicam doar că astăzi este mai bine ca ieri, dar aparatul îmi arată un feedback exact în momentul respectiv. Pacientul vede exact cât evoluează de la o zi la alta. Ș Foarte mult motivează acest lucru pacienții și astfel își doresc să muncească mai mult." a explicat Ilona Alexandra Nițică, kinetoterapeut la Spitalul de Recuperare Iași.

Robotul este format din patru module, iar exercițiile sunt sub forma unor jocuri care ajută la îmbunătățirea controlului motor cognitiv. Aparatul a fost gândit pentru pacienții cu accidente vasculare, Parkinson sau pentru alte afecțiuni ce dau pareze la membrele superioare.

"Dispozitivul poate să evalueze deficitul membrului și în funcție de acești parametri stabilește un program de exericții" dr. Doru Baltag, director medical al Spitalului de Recuperare Iași.

Aparatul este singurul din zona Moldovei și a costat 325.000 de euro, bani din fondurile proprii ale Spitalului de Recuperare.