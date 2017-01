Un român a câștigat 1,6 milioane lei pe lună!

Aproape 620.000 de persoane fizice au obţinut în 2014 peste 8,2 miliarde lei sub formă de venituri din profesii libere, venituri comerciale, drepturi de proprietate intelectuală şi din cedarea folosinţei bunurilor, potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), citate de zf.ro. Cel mai mare venit al unei persoane fizice în 2014 a fost de 19,97 milioane lei brut (circa 1,6 milioane lei brut pe lună), obţinut în Bucureşti de o persoană cu profesie liberă, categorie în care intră avocaţii, auditorii financiari, consultanţii fiscali, contabilii, farmaciştii, medicii, notarii și traducătorii. „Ca o persoană fizică să obţină 20 milioane lei... este foarte mult; există firme de avocatură care fac mai puţin de 250.000 euro pe an. Orice PFA cu venituri de peste 100.000 de euro este automat plătitor de TVA, deci sigur persoanele fizice aflate în topul veniturilor din 2014 sunt mari plătitoare de taxe“, explică reprezentantul companiei de consultanță fiscală Ask for Accounting Valentina Saygo. Pe locul 2 în topul celor mai mari venituri în 2014 se află un liber-profesionist din Timiş care a încasat 16,8 milioane lei, urmat de o persoană fizică din Teleorman, care a primit 15 milioane lei din venituri comerciale. „Este greu de spus ce tip de activităţi au desfăşurat aceste persoane fizice care au obţinut venituri de 20 milioane lei. Poate fi, de exemplu, un avocat sau un notar implicat în tranzacţii uriaşe, cum sunt cele de preluare a unui portofoliu de credite neperformante, şi care a negociat un procent din valoarea tranzacţiei“, spune și reprezentantul McKinsey România, Andrei Caramitru. În total, dintre cele 620.000 de persoane fizice care au obţinut venituri non-salariale în 2014, cele mai multe au avut activităţi comerciale.