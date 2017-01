Un român a fost împuşcat mortal de un poliţist în apropiere de Paris

10:50:01 / 30 Iulie 2014

Dar ce te faci cand ai o politie necalificata care din 1990 a fost invadata de ingineri care nu au performat in domeniul lor dar au ,,revolutionat'' munca de politie, capabili de orice sa-si demonstreze ,,capacitatile'',confundand sectia de politie cu sectia de productie, impunand norme ca la fabrica, evidente contabile, totul reducandu-se la statistica in detrimentul calitatii muncii de politie.Foarte putini politisti au pregatire de specialitate, in ultimii ani putinii absolventi ai scolilor de politie calificati pe banii statului au asteptat cate jumatate de an sau mai bine sa fie incadrati in activitate, unii au renuntat, multi au ajuns in mediul rural dar in schimb au fost incadrati direct diversi pilosi fix pe cele mai bune functii. In plus salarizarea este sub nivelul celei din 2010, multi reorientandu-se profesional plecand din sistem, suntem din ce in ce mai putini iar la poarta nu mai asteapta nimeni sa ne ia locul asa cum eram amenintati de sefi. Lipsa calitatii resursei umane si tolerarea actelor de coruptie au plasat politia la subsolul clasamentului intre institutiile statului in care au incredere cetatenii, principalul criteriu de selectie fiind ,,al cui esti si cine te recomanda'' . Din pacate asta se intampla in toate institutiile unde atata timp cat se poate si altfel vor ,,performa'' in continuare neprofesionistii, exceptia devenind regula si regula exceptie. Deocamdata , ca cetateni , avem institutiile pe care ni le permitem si se pare ca nici nu ne dorim mai mult, asteptam de la altii sa faca ceva fara ca noi sa miscam un deget, tipic romanesc.