Un român a identificat semnătura genetică a tumorilor

Descoperire recunoscută la nivel mondial. Victor Velculescu, profesor la Universitatea John Hopkins din Maryland (SUA), a pus la punct primul test genetic din lume capabil să identifice, pornind de la o simplă analiză de sânge, biomarkerii specifici tumorilor, potrivit unui studiu publicat în revista ”Science Translational Medicine”. Această descoperire va permite îmbunătăţirea tratamentelor personalizate acordate pacienţilor suferind de cancer. ”Această tehnică reprezintă un pas important în aplicarea tehnologiilor de secvenţiere a genomului uman, ce va conduce la personalizarea tratamentelor acordate persoanelor suferind de cancer”, a declarat medicul oncolog Victor Velculescu, principalul autor al acestei descoperiri medicale. Rezultatele studiului au fost prezentate la conferinţa anuală organizată de American Association for the Advancement of Science (AAAS), în perioada 18 - 22 februarie, în oraşul american San Diego. Acest test va permite identificarea şi urmărirea evoluţiei celulelor canceroase sau a tumorilor recurente, ajutându-i pe medici să afle dacă tratamentul aplicat este eficient.

O simplă analiză de sânge face diferenţa. Testul detectează într-un mod foarte exact semnătura genetică a tumorilor sau a celulelor tumorale rămase după o intervenţie chirurgicală, în timpul chimioterapiei sau a şedinţelor de radioterapie. Una dintre trăsăturile universale ale cancerului uman este modificarea structurii ADN-ului bolii. Până în prezent, era foarte dificil de detectat şi de localizat cu precizie zona în care aceste modificări genetice se produc la nivelul tumorii. Lucrând pe şase tipuri de cancer - patru de colon şi două mamare -, echipa coordonată de medicul Victor Velculescu a reuşit să creeze anumiţi biomarkeri, pe baza acestor secvenţe genetice proprii fiecărei tumori. O simplă analiză de sânge va permite de acum înainte detectarea chiar şi a celor mai mici urme de ADN provenind de la tumori canceroase, în cantităţi mari de sânge sau în alte fluide, al căror ADN este sănătos. Aceste teste vor putea fi efectuate şi după îndepărtarea pe cale chirurgicală a unei tumori sau după alte forme de terapie, pentru a măsura eficienţa tratamentelor. Tehnologiile de secvenţiere a genomului uman vor deveni din ce în ce mai ieftine, consideră medicul Victor Velculescu, care a mărturisit că secvenţierea genomului pacienţilor participanţi la acest studiu a costat 5.000 de dolari / persoană. În prezent, o tomografie completă costă aproximativ 1.500 de dolari, însă acest procedeu nu poate să identifice decât cancerele microscopice şi nu semnăturile lor genetice, aşa cum o face noul test, numit PARE (Personalized Analysis of Rearranged Ends). Cercetătorii intenţionează să testeze în viitorul apropiat un număr mare de tumori canceroase, pentru a pune la punct un test sangvin viabil şi din punct de vedere comercial, fondat pe tehnici genomice.

Optimism românesc. Declarându-se optimist în legătură cu faptul că acest test va fi disponibil pe piaţă în viitorul apropiat, pentru un număr mare de pacienţi, medicul Victor Velculescu a declarat că rămâne de văzut cum se va proceda pentru a scădea costul, pentru ca testul său să devină accesibil pe scară largă. Victor E. Velculescu este medic şi cercetător român, fiind profesor de oncologie asociat la Universitatea Johns Hopkins. Absolvent al Universităţii Stanford, Velculescu şi echipa sa au câştigat recunoaştere internaţională după ce au reuşit, printre altele, să identifice genele care provoacă apariţia cancerului mamar şi al celui la coloana vertebrală.