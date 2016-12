Un român a inventat programul ce compune cea mai lungă poezie din lume

Un student din România a realizat programul care combină postări de pe Twitter ce rimează. Rezultatul, cea cea mai lungă poezie din lume care poate fi accesată pe www.longestpoemintheworld.com. Tînărul se numeşte Andrei Gheorghe, iar poezia realizată cu ajutorul programului inventat de el se lungeşte în fiecare zi cu 4.200 de versuri. Potrivit Mediafax, studentul nu intenţionează să omologheze textul rezultat.

Tînărul are 22 de ani şi este student al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din cadrul Politehnicii Bucureşti şi lucrează ca programator web. “Nu am pornit de la ideea că aş putea să omologhez acest record. A fost, mai degrabă, un experiment tehnic. Ideea mi s-a părut interesantă, am vrut să văd ce ar putea ieşi din ea şi era suficient de simplă ca să o pun în practică”, a declarat Andrei Gheorghe. Proiectul a fost demarat în luna iunie, iar partea de programare a durat numai două zile. Programul foloseşte API-ul (Application Programming Interface) Twitter pentru a extrage, o dată pe minut, o listă cu ultimele tweeturi în limba engleză din timeline-ul public. Acestea sînt apoi grupate în aşa fel încît să rimeze, după regulile limbii engleze. Versurile rezultate sînt uneori interesante, alteori amuzante, de multe ori banale, reflectînd, practic, genul de lucruri pe care le spun oamenii în general pe Twitter. Pînă în prezent, poezia a acumulat 360.000 de versuri.