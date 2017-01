Clădirea din New York distrusă luni, de explozia provocată de un medic de origine română, a servit, în prima jumătate a secolului XX, drept loc de întîlnire a unui grup secret, considerat de istorici ca fiind nucleul pe baza căruia a fost creată CIA, relatează "The New York Times" în ediţia online. În această clădire cu patru etaje, construită în 1882 şi declarată monument istoric de municipalitatea newyorkeză, s-au desfăşurat, începînd din 1927, întrunirile lunare ale unui grup secret cunoscut sub numele "Camera", format din personalităţi de vază ale oraşului. Acestea au colectat, neoficial, informaţii pentru preşedintele Franklin D. Roosevelt, înaintea şi în timpul celui de-al doilea război mondial, relatează istoricii citaţi de "The New York Times".

Grupul secret fondat în 1917 pare să se fi întrunit în clădirea respectivă pînă în 1940, închiriind un apartament nelocuit şi al cărui număr de telefon nu figura în anuarul abonaţilor. Cercul personalităţilor din New York avea legături strînse cu serviciile de informaţii britanice şi cu liderii mondiali şi invita la reuniuni personalităţi precum scriitorul W. Somerset Maugham, care fusese agent secret în timpul primului război mondial. După izbucnirea celui de-al doilea război mondial în Europa, în 1939, grupul şi-a reorientat eforturile spre activitatea de contraspionaj. La cererea preşedintelui Roosevelt, el a pus la punct planuri de apărare a fabricilor de armament împotriva actelor de sabotaj şi proiecte de înăsprire a controlului la frontiere, pentru a împiedica spionii străini să intre în Statele Unite, potrivit cărţii "Spioni şi spionaj în secolul XX", a istoricului Phillip Knightley. "Camera" se folosea de relaţiile sale pentru a avea acces la conturile bancare suspectate că sînt folosite de spioni străini şi pentru a monitoriza activităţile navale japoneze din Pacificul de Sud.

Activitatea grupului a fost înlocuită, ulterior, de eforturi oficiale de strîngere de informaţii, care au rezultat în înfiinţarea în 1947 a Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA).