Un român câştigă prima etapă a Cupei Mondiale de Paraşutism

Alexandru Nicolau, fost campion mondial la paraşutism - juniori, şi-a adjudecat prima etapă a Cupei Mondiale de Paraşutism - disciplina „precizia aterizării”, competiţie organizată sub egida Federaţiei Aeronautice Internaţionale. Alexandru a reuşit să acumuleze cel mai bun punctaj după trei runde de sărituri - 01 02 02, devansându-i pe Al Shmmari Abdulaziz (Qatar) - 00 03 03 şi Hajek Bonifac (Cehia) 03 03 01. Aceasta a fost prima din cele şase etape mondiale. Pe lângă titlul de campion mondial la juniori - „precizia aterizării”, Alexandru este multiplu campion naţional la aceeaşi disciplină. "Mă bucur că am reuşit să câştig prima etapă a Cupei Mondiale. Este important debutul în fiecare an competiţional. Din păcate, vremea nu a ţinut cu noi şi condiţiile de zbor au fost foarte dificile. Competiţia s-a încheiat după numai trei salturi, cu toate că erau programate opt. Să sperăm că şi următoarele etape îmi vor aduce rezultate de podium", a afirmat Alexandru după încheierea primei etape mondiale. Alexandru este din Buzău, ambii săi părinţi fiind paraşutişti şi piloţi împătimiţi. Prima sa experienţă de zbor a fost la 4 ani, când a zburat cu parapanta în tandem cu tatăl său, Ramiro Nicolau. La 11 ani a zburat singur cu parapanta, iar la 12 ani a sărit cu paraşuta, în tandem cu tatăl său.

Steliana Popa s-a clasat pe poziţia a treia la feminin senioare, în cadrul aceleiaşi competiţii, iar Radu Ioniţă - pe poziţia 13.

CALENDAR COMPETIŢIONAL 2014: Etapa 1 - Rijeka (Croaţia): 13-14-15 iunie; Etapa 2 - Lesce (Slovenia): 27-28-29 iunie; Etapa 3 - Peiting (Germania): 18-19-20 iulie; Etapa 4 - Belluno (Italia): 08-09-10 august; Etapa 5 - Thalgau (Austria): 05-06-07 septembrie; Etapa 6 - Locarno (Elveția): 24-25-26 octombrie.