Un roman de Agatha Christie, descoperit la 30 de ani după moartea romancierei

Manuscrisul unui roman de Agatha Christie, necunoscut publicului larg, a fost descoperit în podul casei de vacanţă a celebrei scriitoare britanice, la 30 de ani de la moartea acesteia. În podul reşedinţei de vacanţă Greenway House, pe care celebra scriitoare de romane poliţiste o deţinea în sudul comitatului Devon, John Curran, un admirator şi specialist în opera Agathei Christie, a descoperit ediţii princeps complete şi purtînd semnătura autoarei, manuscrise şi schiţe redactate la maşina de scris, scrisori, postere, contracte, mai multe jurnale, liste de cumpărături, diverse notiţe şi multe pagini scrise cu cerneală albastră. Cînd aceste pagini au fost analizate, specialiştii britanici au concluzionat că este vorba de un roman necunoscut, cu Hercule Poirot, ce nu a fost publicat niciodată. Acest roman, ce îl are în centru pe celebrul detectiv cu mustaţă, reprezintă primul nou roman ce va vedea lumina zilei după ultima povestire cu Hercule Poirot, publicată în 1975 de cea care a fost denumită regina romanelor poliţiste, decedată în 1976.

Scris în cel mai pur stil Agatha Christie, noul roman îl obligă pe cititor să aştepte pînă la ultimul capitol, pentru a descifra misterele descrise de renumita romancieră britanică. Romanul poartă titlul ”The Capture Of Cerberus” şi reprezintă versiunea originală a unei nuvele complet diferite, care a fost publicată sub acest titlu în 1947. Romanul a fost scris la începutul anilor \'30, cînd Agatha Christie a început să scrie proză şi să îşi trimită diverse articole spre a fi publicate în ziarele britanice. Acţiunea are loc în Geneva, prezintă ascensiunea unui dictator nazist înainte de război şi, fapt neobişnuit pentru stilul Agathei Christie, are pe alocuri un anumit ton politic. Faptul că Agatha Christie a prezentat acest manuscris spre publicare în 1939 reprezintă probabil motivul pentru care acesta nu a fost publicat niciodată. Dictatorul descris în acest roman seamănă foarte mult cu Adolf Hitler şi editorii din acea vremre ar fi putut considera această lucrare mult prea subversivă pentru a fi publicată în colecţia de povestiri publicate în 1940.

Un volum comemorativ intitulat ”Agatha Christie\'s Secret Notebooks - Fifty Years Of Mysteries In The Making” va fi publicată în Marea Britanie, de editura Harper Collins, pe 3 septembrie. Agatha Christie, creatoarea domnişoarei Marple şi a lui Hercule Poirot, este considerată cea mai bună scriitoare de romane poliţiste. Ea este autoarea unor romane devenite adevărate clasice ale genului, precum ”Crima din Orient Express” şi ”Moarte pe Nil”. Peste două miliarde de exemplare ale romanelor ei au fost vîndute în întreaga lume.