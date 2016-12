Un român din patru este obez

Statisticile arată că, o persoană din patru este obeză în România, iar una din două are probleme cu greutatea şi, cu toate acestea, doar o persoană din o sută urmează un tratament supravegheat medical pentru această afecţiune. Preşedintele Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice (FRDNBM), prof. dr. Nicolae Hîncu, a atras atenţia asupra faptului că obezitatea este o boală extrem de agresivă, epidemică, dar care ar putea fi prevenită. “Explicaţia constă în percepţia oamenilor, în ceea ce ei cred, ştiu sau au fost învăţaţi ce înseamnă kilogramele în plus. Oamenii nu ştiu că au o problemă medicală, că de fapt obezitatea poate genera hipertensiune arterială, hiperlipidemie (creşterea cantităţii de lipide din sînge), diabet (de tip II, non insulino dependent), risc crescut de infarct miocardic sau de alte boli cardiovasculare (boli ale arterelor inimii, probleme de circulaţie la nivelul picioarelor şi atac cerebral), probleme ale aparatului locomotor în special la nivelul articulaţiilor şi ale spatelui, respiraţie îngreunată, mobilitate limitată, dureri de spate sau articulare”, a explicat Hîncu. El a spus că FRDNBM a lansat un amplu program “ReductoStart” prin care atenţionează că procesul de slăbire poate fi controlat medical, iar în această primăvară campania se desfăşoară sub sloganul “Trăiesc XXL. Iubesc XXL. Port M”. Dr. Hîncu a spus că talia unei femei trebuie să nu depăşească 80 de centimetri, iar a bărbaţilor, 94 de centimetri. El spune că această campanie are cinci obiective, cinci “A”, respectiv alertarea populaţiei, cît şi a medicilor privind obezitatea, acţiune medicală, ajustarea ambientului, atragerea mediilor şi agresivitate. Potrivit lui Hîncu, jumătate din medicii obezi nu se tratează. “Am vorbit despre alertarea medicilor, întrucît şi în rîndul lor există obezi care nu se tratează. Trebuie să plecăm de la ideea că avem nevoie de o dietă hipocalorică pe viaţă combinată cu activitate fizică pentru că doar reducerea mîncării nu este suficientă. Trebuie să ne culcăm înainte de miezul nopţii, să dormim aproximativ şapte ore şi jumătate pe noapte şi obligatoriu să mîncăm de dimineaţă. De asemenea este nevoie să renunţăm la fumat şi la consumul exagerat de alcool pentru că acestea din urmă contribuie la creşterea în greutate”, a mai spus Hîncu. Medicul a precizat că acumularea de ţesut adipos la nivelul şoldurilor şi al coapselor pune mai puţine probleme decît o acumulare la nivelul absomenului, iar riscul apariţiei unor boli legate de obezitate este influenţat de repartiţia ţesului adipos. Primul sfat al medicului pentru persoanele obeze este să meargă la medic indiferent de cauzele care au generat obezitatea.