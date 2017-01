Un român, dublura lui Athos în „Cei trei muschetari 3D\"

Cascadorul român Valentin Vasilescu a fost dublura actorului Matthew Macfadyen, care îl interpretează pe Athos în producţia „Cei trei muschetari 3D\", ce va avea premiera vineri seară, pe marile ecrane româneşti. Valentin Vasilescu, unul dintre cei mai căutaţi specialişti din acest domeniu, a participat la realizarea filmului alături de nume consacrate ale cinematografiei internaţionale - Orlando Bloom, Milla Jovovich, Christoph Waltz şi Matthew Macfadyen.

Referitor la gradul de dificultate al meseriei de cascador şi la experienţa acestui film, Vasilescu a declarat: „Cel mai mult simt provocarea cascadoriilor atunci când sunt pe punctul de a le face, iar amintirile plăcute şi satisfacţia reuşitelor sunt de nepreţuit. Îmi iubesc meseria, tocmai pentru că mi-a oferit ocazia de a lucra cu nenumărate staruri ale cinematografiei internaţionale: Milla Jovovich, Renee Zellweger, Nicole Kidman, Jude Law, Steven Seagal şi mulţi alţii. În afară de Orlando Bloom, pe care nu l-am întâlnit, am stat de vorbă cu toţi actorii principali din „Cei trei muschetari 3D” şi toţi au fost super. Milla este o persoana excepţională din toate punctele de vedere, extrem de glumeaţă şi relaxată\".

De asemenea, echipa de producţie a filmului „Cei trei muschetari 3D\" a apelat la forţe româneşti pentru a realiza costumele specifice acelei epoci. Datorită imaginii stilizate pe care şi-o doreau, designerul Pierre-Yves Gayraud şi echipa sa au fost nevoiţi să creeze peste 400 de costume lucrate manual. „Am creat costumele în trei ţări diferite. Am început într-un atelier din Paris, unde am realizat prototipurile şi am lucrat la imaginile pe care vroiam să le creăm atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Odată ce am stabilit acest aspect, ne-am mutat în România pentru a începe producţia efectivă a costumelor. De-abia în prima săptămână a lunii august am ajuns în Munchen, pentru a face probe cu actorii care urmau să le poarte. A fost o provocare imensă din punct de vedere al sincronizării şi al volumului de muncă\", a explicat Pierre-Yves Gayraud.