Un român este primul deţinut străin care a absolvit o facultate în închisoare

Un cetăţean român în vîrstă de 38 de ani, închis de 16 ani în Germania pentru omor, a absolvit în luna decembrie o facultate cu specializarea în controlling şi finanţe-bănci, devenind astfel primul străin din landul Bavaria care a obţinut o diplomă universitară în timp ce se afla în detenţie. De cînd era mic, Daniel visa să devină fotbalist. Viaţa l-a condus însă pe alte căi, iar din 1992 este închis în Penitenciarul de Maximă Siguranţă din Straubing din landul Bavaria, în sudul Germaniei, ispăşind o pedeapsă pentru omor. Daniel este unul dintre cei 850 de deţinuţi de la Straubing, dar a devenit primul străin care a absolvit o facultate în timpul detenţiei.

Românul a învăţat singur limba germană în penitenciar, unde a susţinut şi examenul de bacalaureat. „Am învăţat singur limba germană, iar în 1996 m-am înscris la studii liceale la distanţă pentru a obţine diploma de bacalaureat”, declara Daniel în noiembrie, pentru revista studenţească „Audimax”. Studiile universitare la distanţă le-a început în 2001, iar după opt ani a reuşit să le încheie cu succes. Daniel a devenit astfel, în decembrie 2008, absolventul Facultăţii de Economie a Universităţii Hagen, şi are specializarea controlling şi finanţe-bănci. Înmînarea diplomei de absolvire a facultăţii s-a facut în cadru festiv, la 20 decembrie, în incinta penitenciarului. La festivitatea restrînsă au participat şi reprezentanti ai Consulatului General al României la Munchen, la invitaţia lui Daniel. Acesta a reuşit, prin seriozitate şi tenacitate, să cîştige încrederea reprezentanţilor penitenciarului şi ai universităţii, care l-au sprijinit pentru a-şi putea duce studiile la bun sfîrşit. În general, un astfel de demers este destul de dificil, mai ales din cauza accesului limitat la informaţii. În plus, profesorii sînt la fel de exigenţi cu studenţii aflaţi în detenţie ca şi cu studenţii obişnuiţi. Camera de studiu a românului a fost chiar propria sa celulă, care nu are mai mult de zece metri pătraţi. Seară de seară, după opt ore de muncă şi o oră de sport, între ora 18 şi 22, Daniel se dedica studiului. Lucrarea de diplomă a scris-o la unul dintre calculatoarele penitenciarului, pe care a setat ca screensaver o poză cu drapelul României. Daniel se aşteaptă ca într-un viitor apropiat să i se aprobe eliberarea condiţionată, iar după eliberare îşi doreşte să se întoarcă acasă.

În închisoarea din Straubing sînt în total nouă deţinuţi înscrişi la studii universitare la distanţă. „Este cel mai bun lucru pe care poţi să îl faci cît timp eşti închis, în loc să stai degeaba şi să pierzi timpul”, declara pentru „Audimax” şi Ştefan, un alt român închis la Straubing, înscris la Facultatea de Informatică de gestiune. Atît Daniel, cît şi Ştefan recunosc că, adesea, le este dat să audă comentarii răutăcioase din partea celorlaţi deţinuţi: „Studiul nu îţi foloseşte şi aşa la nimic dacă ai fost la închisoare”. Cei doi ştiu însă că astfel de vorbe sînt rostite de „colegi” care îi invidiază. Cei mai mulţi de la Straubing admiră demersul lui Daniel şi Ştefan şi susţin că ei sînt un model pentru restul deţinuţilor.