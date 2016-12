Un român printre ostaticii din Algeria?!

România a fost menţionată printre ţările de provenienţă a celor peste 40 de ostatici capturaţi miercuri în Algeria, a transmis ieri AFP, citând unul din răpitori. Abou al-Baraa a dat asigurări că numărul ostaticilor era de circa 41, din 12 ţări: Norvegia, Franţa, SUA, Marea Britanie, România, Columbia, Thailanda, Filipine, Irlanda, Japonia, Coreea de Sud şi Armenia. Purtătorul de cuvânt al MAE, Ovidiu Dranga, a declarat că instituţia sa verifică informaţia privind posibila răpire a unui cetăţean român în Algeria. Abou al-Baraa a indicat că gruparea se afla în contact cu conducerea sa din Mali şi că principala sa revendicare era un schimb de prizonieri.

MISTER TOTAL Potrivit Reuters, românul nu s-ar mai afla pe lista de ostatici. În acest caz ar exista două variante: acesta a reuşit să scape în urma raidului armatei algeriene sau a fost ucis. La Bucureşti s-a constituit o celulă de criză. Aseară, cele mai recente informaţii de presă vorbeau despre eliberarea de către armata algeriană a aproximativ 600 de algerieni şi a cel puţin cinci cetăţeni străini, un francez, doi britanici, un kenyan şi un irlandez. Un număr de ostatici ar fi reuşit să evadeze. În jur de 50 de persoane, dintre care 35 de ostatici, şi-au pierdut viaţa în timpul operaţiunii militare algeriene, conform Al Jazeera. Agenţia Reuters a relatat despre uciderea a numai şase ostatici şi a opt terorişti. Luarea de ostatici a fost revendicată de o grupare islamistă afiliată la al-Qaida, provenind din nordul Mali. Brigada Khaled Abu Abbas este condusă de Mokhtar Belmokhtar, un lider islamist activ în Sahel. Al Jazeera a informat că şeful comando-ului islamist, Abu el-Baraa, ar fi fost omorât în timpul atacului militarilor algerieni. Ieri, armata algeriană a preluat în totalitate controlul asupra complexului In Amenas.

PRUDENŢĂ După ce a participat la o reuniune extraordinară a Consiliului de Afaceri Externe, ieri, la Bruxelles, ministrul de Externe Titus Corlăţean a declarat că a avut discuţii cu câţiva miniştri direct interesaţi de evoluţiile din Algeria. El a refuzat să precizeze despre câţi ostatici români ar fi vorba şi a recomandat presei multă prudenţă în difuzarea informaţiilor despre evoluţiile legate de luarea de ostatici. ”Am recomandat şi MAE, şi altor instituţii şi am solicitat şi presei române, să fie prudentă în comentarii, până când această situaţie nu este gestionată şi până când nu vom avea o soluţionare şi voi continua să fac acest lucru. Spun asta pentru că am primit întrebări inclusiv legate de evenimentele în curs şi am recomandarea să fie toată lumea extrem de reţinută, până nu vom avea informaţii confirmate, verificate”, a spus şeful diplomaţiei române.

Asaltul lansat de armata algeriană asupra complexului petrolier continua aseară, a anunţat, la postul public de televiziune în limba franceză, ministrul algerian al Comunicaţiilor, Mohamed Said.