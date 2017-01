Un român, semifinalist la „Crash the Super Bowl”

Românul Andrei Munteanu se află printre cei 50 de semifinaliști din întreaga lume care au intrat în cursa pentru marele premiu, în valoare de 1.000.000 de dolari, pus în joc în cadrul competiției internaționale „Crash the Super Bowl”. El a înscris în concurs spotul „The Tree of Truth”, iar dacă va câștiga marele premiu, va avea ocazia să colaboreze cu renumitul regizor Zack Snyder și Warner Bros. Pictures and DC Entertainment.

Oricum ar fi, Andrei Munteanu va primi 2.000 de euro, sumă acordată fiecărui semifinalist. Din cei 50, un juriu compus din reprezentanții brandului Doritos va selecta trei finaliști, iar fanii vor fi invitați să voteze spoturile favorite. Acestea vor fi anunţate la începutul lunii ianuarie 2016, iar fanii din întreaga lume vor avea şansa să voteze cea mai bună reclamă pe www.doritos.com.

Reclama care va primi cele mai multe voturi va fi difuzată în fața a milioane de spectatori în timpul Super Bowl 50, finala Ligii Naționale de Fotbal din Statele Unite, care va avea loc pe 7 februarie 2016, la Santa Clara, în California.

Printre semifinaliști se mai află concurenți din Australia, Canada, Danemarca, Israel, Olanda și Statele Unite. Creațiile lor au fost selectate dintr-un total de aproximativ 4.500 de reclame înscrise din 28 ţări la nivel global.