Un român stabilit în Anglia susţine că poate salva echipa de fotbal Portul de la faliment

Articolul publicat miercuri de cotidianul “Telegraf” privind problemele financiare de la Portul Constanţa, echipă de tradiţie în fotbalul constănţean, a avut ecou chiar şi în Anglia. Pe adresa redacţiei a sosit un mesaj de la un posibil investitor, un român stabilit în Insulă, care susţine că are un plan privind preluarea echipei şi transformarea acesteia într-o grupare de frunte în fotbalul românesc. În vîrstă de 25 de ani, Cristian Şerbănescu, conform propriilor declaraţii, ocupă un post important în conducerea clubului englez din liga a cincea Oxford United: “Ca persoană care a crescut alături de echipă doresc să ajut în mod deschis şi profesionst. Sînt în prezent singurul român în echipa de management a unui club occidental şi acesta se găseşte chiar în patria fotbalului Anglia: Oxford United. Dorinţa investitorilor este Seria I în maximum trei sezoane. Investiţia este, cu siguranţă, în ajutorul sportului constănţean. Ne dorim o colaborare excelentă cu toţi factorii locali şi cu autorităţile portuare”. Şerbănescu a transmis chiar şi numele posibililor investitori. Costel Petre, preşedintele grupării de pe litoral, a admis că a avut un contact cu Cristian Şerbănescu, dar că intenţiile acestuia nu i s-au părut serioase.

“În decembrie anul trecut a fost primul contact, prin telefon. De atunci, am început să adun eventualii investitori la auzul că domnul Petre Costel ar fi dispus să lase echipa, dacă este o investiţie de perspectivă. La sfîrşitul lunii martie am fost în ţară împreună cu un partener din Marea Britanie şi altul din Italia. În primul rînd, întîmpinarea pentru vizitatorii străini a fost cam sumbră datorită cîinilor ce tronează la intrarea stadionului de peste 20 de ani. Văzînd condiţiile, dar şi perspectivele, investitorii au hotărît că este un plan interesant ce poate fi dezvoltat aici. În luna aprilie, m-am întors pentru evaluarea potenţialului tehnic al echipei şi am asistat la cîteva antrenamente sub comanda domnului Constantinescu. Am monitorizat electronic cîţiva jucători. Era o echipă tînără cu real potenţial. Din păcate, neavînd o susţinere corespunzătoare, au retrogradat. De la bun început, ţin să precizez colaborarea şi deschiderea domnului Petre Costel. Oricum, documentele primite au avut un efect 50 - 50 la sută . Neclare, dar existente, nu au avut darul de a înţelege exact situaţia echipei. Totuşi proiectul nostru nu a stagnat aici. Am realizat un proiect de ansamblu tehnico - tactic şi administrativ pentru viitoare societate. În fond, se doreşte prima dată organizarea profesionistă a echipei (ansamblu tehnic, corp de scouting, echipa de management, relaţii internaţionale). Ne interesează oferirea respectului faţă de jucători şi atragerea valorilor din judeţ în prima fază prin monitorizare atentă a factorilor sportivi. Contract de echipament cu Cerutti (Italia) pentru o ţinută corespunzătoare, un site atractiv şi profesionist, modele tematică de echipament, unelte de echipament şi mijloace de monitorizare a performanţei şi un antrenor cu nume naţional. Crearea unui sistem bine definit de bilete şi abonamente în stil occidental. Fotbalul este în primul rînd un factor social”, a menţionat Şerbănescu, care şi-a făcut o scurtă prezentare: “Cristian Şerbănescu - născut la 25 decembrie 1981; Absolvent Colegiului Naţional Mircea cel Batrîn Constanţa, Absolvent Automatică şi Calculatoare Bucureşti, Master în Project Management - Brookes University Oxford, Manager administrativ - Oxford United Football Club - Marea Britanie”. Proiectul său nu se opreşte aici, Şerbănescu propunîndu-şi şi renovarea bazei sportive. “Am realizat şi un proiect de arhitectură pentru renovarea bazei de antrenament şi mărirea capacităţii stadionului la 13.000 de locuri plus centru de conferinţe şi secţiunea de presă şi boxe . Ca persoană ce a crescut alături de echipă doresc să ajut în mod deschis şi profesionst. Sînt în prezent singurul român în echipa de management a unui club occidental şi acesta se găseşte chiar în patria fotbalului Anglia: Oxford United. Dorinţa investitorilor este Seria I în maximum trei sezoane. Investiţia este, cu siguranţă, în ajutorul sportului constănţean. Ne dorim o colaborare excelentă cu toţi factorii locali şi cu autorităţile portuare. Echipa este un simbol al uneia din celei mai preţuite porţi economice a ţării şi trebuie să se reprezinte ca atare. Aşteptăm un răspuns constructiv de la domnul Petre Costel. Dacă echipa intră în faliment ar fi păcat să se zică că nu au existat perspective. Ba mai mult, aduce credibilitate şi performanţă”. Şerbănescu a transmis şi numele posibililor investitori: Kelvin Thomas - manager general Oxford United - Woodstock Group Ltd - companie Marea Britanie, Pasquale Sensibile - Director sportiv Juventus Torino - acţionar FerAlpi şi Andrea Pastorello - Sportmanagement Monaco.

Replică dură de la Costel Petre

Preşedintele grupării de pe litoral, Costel Petre a admis că a avut un contact cu Cristian Şerbănescu, dar că intenţiile acestuia nu i s-au părut serioase. “Nişte prostii. Mi-au trimis un mesaj prin telefon prin care mă întreba dacă sîntem de acord cu preluarea gratuită a clubului? Păi ce, aşa se face? Cînd a venit prima oară, a spus că aduce investitori italieni, parcă de la Palermo, acum aud că ar fi nişte englezi. Stadionul este concesionat către APC pînă în 2020, clubul este al FNSP, nu se poate să discutăm astfel de lucruri fără acte. Să trimită o adresă oficială, o ofertă concretă şi pe urmă discutăm. Data trecută a spus că aşa va face şi a dispărut”, a spus oficialul clubului constănţean. Totodată, el a declarat că s-au găsit bani pentru a achita o parte din salarii şi a păstra echipa în competiţie cel puţin pînă la finalul turului.