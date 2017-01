Un român șochează Italia

17:01:01 / 01 Ianuarie 2015

roman

Nenorociti sunt mai multi in tara decat in diaspora, pt ca cei care vin sa lucreze in strainatate vor sa invete si de ce le merge asa bine occidentalilor, nu ca cei de acasa care stau si isi plang de mila, invidiosi pe cei de afara.Si cum peste tot sunt uscaturi(chiar si la occidentali) si in diaspora exista