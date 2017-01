Un samoan, în probe la RCJ Farul

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa continuă să fie clubul din ţară care prezintă cel mai mare interes pentru jucătorii din străinătatate şi în special pentru cei din emisfera sudică. Astfel, după Jeff Makapelu şi Ben Aoina, rugbyşti care au evoluat pentru multipla campioană a României, alţi doi jucători din emisfera sudică sunt aproape de un angajament cu RCJ Farul. Este vorba despre Alvin Halo Tavana şi Rambo Movvison Tavana, doi fraţi în vârstă de 22, respectiv 25 de ani, ambii din Samoa. Dacă Movvison va ajunge în România abia săptămâna viitoare, Alvin Tavana a avut ieri primul contact cu stadionul de rugby “Farul“. „Este o nouă provocare pentru mine, o nouă experienţă într-o nouă ţară. Sper să conving că merit să rămân la Constanţa şi să contribui la obiectivele dorite de club“, a spus Tavana, el recunoscând că nu ştie nimic despre rugby-ul românesc şi nici despre posibila sa viitoare echipă. Conform cărţii de vizită prezentată oficialilor constănţeni, Tavana a evoluat în 2004 în Manu Samoa national Under 19, în 2005 în Auckland New Zeeland Under 19, între martie şi noiembrie 2006 pentru Cronulla Sharks Rugby Club (Sydney - Australia), în 2007 pentru Samoan Rugby Union, în 2008 pentru Subrubs Club, în Noua Zeelandă, iar între 2009-2010 pentru URMC (Federal 1 în Franţa). „Va depinde numai de ei, dacă îi vor impresiona pe tehnicienii noştri. În perioada următoare ne vom decide dacă îl vom păstra atât pe el, cât şi pe fratele lui“, a spus directorul sportiv al RCJ Farul, Aurelian Arghir.