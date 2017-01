Un şantaj „mic” înainte de încarcerare

ŞANTAJ. Condamnat la ani grei de închisoare pentru tentativă de omor deosebit de grav, constănţeanul Suliman Giuniet, de 33 de ani, avea bagajele făcute pentru că pe 14 iunie urma să se prezinte la poliţie pentru a fi încarcerat în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă. Întrucât urma să petreacă mulţi ani după gratii, înainte de plecare, Suliman Giuniet a vrut să-şi regleze conturile cu un datornic mai vechi, Zoltan Benczedi, din Constanţa. Speriat de presiunile la care era supus, pentru că nu putea înapoia datoria, Benczedi a făcut un denunţ. Flagrantul a fost realizat duminica trecută, în faţa Hotelului Pacific, din Constanţa. Denunţătorul le-a declarat procurorilor că Suliman Giuniet l-ar fi ameninţat că în cazul în care nu îi va înapoia banii, îi va lua soţia şi o va duce în Spania pentru a practica prostituţia, iar pe el îl va închide în portbagajul maşinii. Versiunea rudelor lui Suliman este alta. „Zoltan ne-a chemat să ne întâlnim cu el să ne dea o parte din datorie. Când ne-a văzut, a început să se plângă că nu are niciun leu, întrucât a luat 5.000 de euro de la cămătari şi, pentru că nu putea restitui împrumutul, a trecut maşina şi casa pe numele lor. I-am zis să cheme poliţia şi “mascaţii” să-şi recupereze maşina sau casa. Zoltan a zis că ne sună seara să ne spună ce a făcut. În acel moment am vrut să plecăm, dar am fost blocaţi de două maşini de poliţie. Ne-au dat jos din maşină cu pistoalele la cap, ne-au pus cătuşele la mâini, ne-au întins pe jos şi au zis că ne-au făcut flagrant, dar nu ştiu ce flagrant, că noi nu făcusem nimic“, a declarat Elvis Iaşar, fratele lui Suliman. Ieri, procurorii l-au dus pe Suliman Giuniet în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru şantaj, magistraţii au respins arestarea, iar procurorii au formulat recurs.

CONDAMNARE. La sfârşitul lunii trecute, Suliman Giuniet a fost condamnat definitiv de magistraţii instanţei supreme, pentru tentativă de omor şi urmează să execute o pedeapsă de opt ani şi şase luni în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă. Conform actului de inculpare, în noaptea de 17 spre 18 iunie 2004, în jurul orei 2.30, la Clubul Occident 68, din Constanţa, a izbucnit un scandal de proporţii soldat cu o baie de sânge. Agentul de ordine, Marian Enache şi DJ-ul Claudiu Grecu au fost agresaţi cu săbii, cuţite şi bâte de baseball, de patru persoane cărora li s-a interzis accesul în incinta clubului. Cei doi angajaţi ai clubului au fost internaţi în stare gravă în spital. În urma măcelului, Marian Enache a ajuns pe masa de operaţie, eviscerat, iar DJ-ul Claudiu Grecu avea mai multe plăgi tăiate în zona abdominală, era scalpat şi cu tendoanele de la mâna stângă tăiate. Pentru vindecare, cei doi au avut nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale. În urma investigaţiilor, procurorii au stabilit un număr de 30 de suspecţi, doi dintre aceştia fiind recunoscuţi de cele două victime ca autori ai măcelului. Este vorba despre Suliman Giuniet şi Memet Omer, arestaţi preventiv pentru tentativă de omor deosebit de grav. Ulterior, judecătorii i-au lăsat liberi. Pe parcursul procesului, atât Giuniet Suliman, cât şi rudele sale au susţinut că acesta nu ar fi vinovat.

TENTATIVĂ DE SUICID. În timpul audierilor de ieri, în faţa sediului Parchetului constănţean s-au adunat toate rudele lui Giuniet, care spuneau că ar trebui să se facă dreptate în ceea ce priveşte condamnarea lui Suliman la închisoare. „Băiatul ăsta este nevinovat. Vinovatul este Elvis Memet, care se plimbă prin Constanţa. Nu se face dreptate în ţara asta. Am apelat şi la Haga, pentru a se face dreptate şi să fie închis vinovatul, nu băiatul ăsta, care nu a făcut nimic“, a declarat Iaşar Cadâr, unchiul lui Suliman Giuniet. Mai mult decât atât, de supărare că fiul ei va fi încarcerat la penitenciarul Poarta Albă, Negie Iaşar s-a urcat pe un bloc din faţa Parchetului, ameninţând că se aruncă. Femeia s-a stropit cu benzină, a luat o brichetă şi de la aproximativ 20 de metri înălţime ţipa că, dacă nu se face dreptate, ea îşi pune capăt zilelor. Această scenă a durat mai mult de o oră, timp în care circulaţia în zonă a fost blocată. Mai multe persoane au încercat să o convingă pe femeie să coboare, însă a fost în zadar. Într-un târziu, mama lui Suliman Giuniet a fost convinsă de poliţişti să renunţe la protest.