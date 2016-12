Un sărut celebru

Identitatea femeii care se săruta cu Elvis Presley pe o scară din spatele unui teatru, surprinsă astfel într-o fotografie realizată în anul 1956 şi devenită ulterior celebră, a fost dezvăluită de revista americană “Vanity Fair”. Barbara Gray, în prezent în vârstă de 75 de ani, care locuieşte în oraşul Charleston, le-a spus editorilor revistei că nu şi-a dezvăluit identitatea după atât de mulţi ani în căutarea faimei sau a banilor. “Voiam doar ca numele meu să apară pe blestemata aia de fotografie”, a spus femeia. Barbara Gray afirmă că se săturase să fie cunoscută de publicul american doar ca necunoscuta surprinsă alături de tânărul Elvis Presley pe scările din spatele Teatrului Mosque din oraşul american Richmond.

Fotograful Alfred Wertheimer a povestit că nu a întrebat-o pe tânăra femeie cum o cheamă, atunci când a realizat fotografia, iar aceasta nu i-a dezvăluit niciodată numele său. Fotografia a fost expusă la Muzeul de Artă Smithsonian din Washington, la începutul anului 2010. Alfred Wertheimer a pozat atunci alături de această fotografie, apărând astfel în mai multe ziare americane. Barbara Gray l-a contactat atunci pe Facebook şi i-a trimis un mesaj. “Eu sunt fata din fotografia “The Kiss”. Am o poveste bună pentru tine”, i-a scris Barbara Gray fotografului. Însă, Alfred Wertheimer, care de-a lungul anilor a auzit multe femei pretinzând fiecare că erau... femeia misterioasă din fotografie, nu a răspuns la început. Povestea spusă de Barbara Gray a fost difuzată însă la câteva posturi de radio şi a ajuns în cele din urmă la redacţia revistei “Vanity Fair”, care a confirmat spusele femeii.

Fotografiile din albumule de familie pe care le are Barbara Gray, realizate la mijlocul anilor ’50, reprezintă “o oglindă vie” a femeii misterioase ce apare în celebra fotografie “The Kiss”, iar argumentul care i-a convins pe editorii de la “Vanity Fair” are legătură cu înălţimea fetei. Barbara Gray are o înălţime de doar 1,50 m, iar potrivit experţilor, tânăra din celebra fotografie avea exact aceeaşi înălţime.