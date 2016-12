Un sat englezesc din 1850, readus la viaţă cu ajutorul tehnologiei 3D

Brian May, chitaristul legendarei trupe Queen, şi-a realizat visul din copilărie, după 30 de ani de cercetări, regăsind urmele unui sat englezesc, fotografiat în clişee 3D în culori, în urmă cu aproximativ 150 de ani, pe care le-a publicat apoi într-o carte. În anii 1850, T.R. Williams şi-a încercat talentul de fotograf în satul copilăriei sale, imortalizînd viaţa cotidiană pe clişee stereoscopice, vopsite manual, în culori vii. Acesta nu a precizat însă niciodată numele acestei localităţi. Acest mister l-a captivat pe tînărul Brian May, cu mult înainte de a înfiinţa celebrul grup Queen împreună cu solistul Freddie Mercury şi cu mult timp înainte de a compune piesele devenite ulterior legendare ”We Will Rock You”, ”The Show Must Go On” sau ”Flash”.

Brian May a descoperit cele 59 de clişee ale lui T. R Williams, care descriu viaţa rustică dintr-o localitate rurală tipic britanică şi a decis să descopere neapărat acea localitate. ”M-am învîrtit în cerc, timp de 30 de ani, întrebîndu-mă unde se află acel sat”, a declarat Brian May. A făcut chiar şi un apel pe Internet, promiţînd o recompensă ce constă într-un suvenir al trupei Queen, oricărei persoane care ar fi putut să îi ofere un indiciu viabil. În cele din urmă, această iniţiativă a dat roade. Satul se numeşte Hinton Waldrist şi este o micuţă parohie în care trăiesc puţin peste 300 de locuitori. În sat există o biserică ce datează din secolul al XIII-lea, casele au acoperişuri din paie, iar poienile din jur sînt acoperite de o vegetaţie luxuriantă, semănînd cu imaginile imortalizate de T.R. Williams în urmă cu peste un secol şi jumătate.

Brian May a decis să scrie o carte intitulată ”A Village Lost And Found / Un sat pierdut şi regăsit”. Artistul, interesat de domenii diverse, este totodată şi doctor în astrofizică şi un talentat inventator. A construit, cu această ocazie, mai multe perechi de ochelari speciali, vînduţi odată cu acest volum, ce permit vizionarea imaginilor stereoscopice în trei dimensiuni. Pentru Brian May, această carte reprezintă un vis îndeplinit. Într-un fost hambar cu acoperiş de paie din Hinton Waldrist, în care Brian May a prezentat oficial volumul, muzicianul a declarat că îi face o la fel de mare plăcere să se afle acolo ca în perioada în care cînta alături de colegii săi din trupa Queen pe stadioane uriaşe arhipline.