Un scaner cu ultrasunete medical, de dimensiunile unui telefon mobil

Un sistem de imagistică cu ultrasunete portabil, de dimensiunile unui smartphone, a fost prezentat la tîrgul Web 2.0 de la San Francisco, rolul său declarat fiind acela de a le facilita munca medicilor. Dispozitivul, numit Vscan şi realizat de General Electric, ar putea deveni ”stetoscopul secolului XXI” şi are un design inspirat de un player muzical. Aparatul nu este mai mare decît un telefon mobil şi are un ecran pe care sînt afişate imaginile surprinse în timpul scanării cu ultrasunete, avînd şi posibilitatea de a interpreta datele. Vscan are ca obiectiv să le permită medicilor să realizeze imagini ale organelor cu ajutorul ultrasunetelor, în condiţii de lucru dificile sau să dea un prim diagnostic înainte de a-şi trimite pacienţii la medici specialişti. Instrumentul, al cărui preţ nu a fost dat publicităţii, va fi testat cu ajutorul medicilor americani.