Un scaun cu rotile nu e o piedică pentru o viaţă normală!

Mişcarea şi practicarea unui sport fac bine la orice vârstă, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi, fie că suntem pe propriile picioare, fie că am avut ghinionul să ajungem într-un scaun cu rotile. Aşa gândesc şi membrii Asociaţiei Judeţene a Sportului pentru Persoanele cu Handicap (AJSPH) Constanţa, care, de câţiva ani, de la înfiinţare, au ales să promoveze sportul printre persoanele cu dizabilităţi. Potrivit preşedintelui Asociaţiei, Ion Gembăşanu, şi el, la rândul său, într-un scaun cu rotile, în cadrul organizaţiei se practică diverse sporturi. „Avem echipă de baschet şi am promovat un nou sport extrem - sky-ul nautic în fotoliu rulant. Asociaţia noastră numără 70 de membri, din care 20 sunt sportivi care participă la competiţiile sportive interne şi internaţionale. Vrem să dăm posibilitatea şi persoanelor cu dizabilităţi să facă mişcare şi să participe la jocuri sportive”, a declarat Gembăşanu. Datorită implicării cu care se organizează activităţile destinate persoanelor cu handicap, Constanţa a găzduit în primăvara acestui an Jocurile Naţionale Paralimpice, la care au participat 11 cluburi din toată ţara. „A fost mobilizare mare. Au venit participanţi cu tot cu însoţitori şi terapeuţi”, a adăugat preşedintele AJSPH.

15% DIN POPULAŢIA LUMII ARE UN HANDICAP La nivel mondial, aproximativ 15% din populaţia lumii suferă de un handicap, se arată într-un raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. În România, conform datelor statistice furnizate de către Direcţia Protecţia Persoanelor cu Handicap, numărul persoanelor cu dizabilităţi era 687.596, dintre care 60.353 (8,8%) copii şi 627.243 adulţi (91,2%). Din păcate, numărul acestor persoane suferinde este în continuă creştere. De exemplu, în oraşul nostru, la finele anului trecut, peste 13.000 de persoane figurau cu diverse forme de handicap, iar acum, numărul total depăşeşte peste 16.000 de bolnavi. Dintre aceştia, aproape 1.800 sunt copii încadraţi cu diverse handicapuri.