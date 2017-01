Judecând după felul în care au fost întâmpinaţi politicienii care au participat la reuniunea PDL de la Timişoara, stai şi te întrebi dacă mai există vreun singur membru al acestui partid sau măcar vreun simpatizant portocaliu care să-şi facă, încă şi acum, iluzii electorale de viitor... Mai curând cred că în PDL, ca şi în interiorul coaliţiei de guvernare, de altfel, se dau bătălii surde de culise şi se trag sfori groase cât odgoanele marinăreşti, pardon de aluzie, pentru o reaşezare pe scena politică în vederea salvării caracatiţei portocalii după alegerile din 2012. Supoziţia mea a fost confirmată şi de o analiză recentă a Rodicăi Culcer, care, în mod surprinzător, deşi este pedelistă şi băsistă până în vârful unghiilor, s-a dat pe brazdă, pesemne sătulă de atâta \"iubire cu de-a sila\", şi a dezvăluit un scenariu politic, foarte indiscret şi incomod pentru PDL, ce dovedeşte că băieţii de la putere îşi fac calcule febrile şi nu sunt resemnaţi deloc!

Pe scurt, lucrurile stau în felul următor. Mai întâi, PDL-ul i-a luat caimacul lui Sebastian Lăzăroiu, cel care se considera inventatorul ideologic al Mişcării Populare, înregistrând la OSIM, prin Eba, chiar la recomandarea tatălui ei, numele acestei posibile formaţiuni politice care se vrea de dreapta. Dar se pare că, fapt inedit pentru mine, Mişcarea Populară ar fi doar un pretext pentru manevrele politice care au o legătură directă atât cu tensiunile din PDL, cât şi cu lupta pentru putere sau influenţă, în interiorul coaliţiei, ce se duce acum între PDL şi UNPR, de care preşedintele ţării nu este străin. Rămas fără \"jucărie\", Sebastian Lăzăroiu, împreună cu un comiliton ideologic, aproape anonim până acum, anume Mihail Neamţu, se apucă să lanseze pe bloguri un nou partid, deocamdată virtual, intitulat Noua Republică, pe care amândoi îl consideră drept celebra \"Albă ca Zăpada\", dacă mai ţineţi minte. În pofida senzaţiei de discordie dintre Lăzăroiu şi PDL, menită să întreţină electoratului sentimentul de concurenţă politică, planul băieţilor portocalii ar fi, după Rodica Culcer, extrem de ingenios. UNPR este programat să fure cel puţin 10% din voturile PSD-ului, Noua Republică, într-o variantă înscrisă oficial la tribunal, ar fura acelaşi procent din alegătorii PNL-ului, iar Mişcarea Populară ar putea aduna sub aceeaşi pălărie pe toţi simpatizanţii democrat-liberali dezamăgiţi de Emil Boc... Ce am avea, într-un asemenea caz? Ei bine, am avea exact nucleul unei viitoare coaliţii de guvernare, la care UDMR-ul şi procentul estimat de circa 10% al Partidului Poporului, lansat de Dan Diaconescu, i-ar oferi chiar şi majoritate parlamentară!

Nu vi se pare planul acesta cea mai machiavelică dintre toate stratagemele de până acum ale lui Traian Băsescu?!