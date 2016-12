Un seism precum cel din Italia se poate produce şi în România!

Un semnal de alarmă a fost tras de Organizaţia Naţiunilor Unite. Un cutremur precum cel din Italia este posibil să se producă şi în România. De altfel, raportul ONU subliniază că ţara noastră, alături de Italia şi Grecia, este una dintre cele mai expuse ţări europene la dezastrele provocate de un cutremur. Experţii ONU spun că peste un milion de români sînt în pericol din cauza clădirilor prost construite sau învechite. De altfel, numai în Bucureşti, numărul clădirilor încadrate în clasa întîi de risc seismic este de cîteva sute, multe dintre ele fiind blocuri de locuinţe. Directorul Institutului Naţional pentru Fizica Pămîntului (INFP) susţine însă că nu există pericolul producerii unui cutremur catastrofal în România. ”În România nu se pune problema unui cutremur catastrofal. Cutremure mici pot avea loc şi au loc în fiecare zi”, a precizat Gheorghe Mărmureanu, directorul INFP.

Italia cere asistenţă din partea Comisiei Europene

Guvernul italian a cerut oficial fonduri din partea Comisiei Europene, pentru a face faţă consecinţelor seismului din regiunea Abruzzo. ”Italia are la dispoziţie zece săptămîni pentru a preciza valoarea daunelor, iar fondurile vor putea fi oferite imediat ce vom avea aceste informaţii”, precizează purtătorul de cuvînt al CE. Solicitarea de ajutor a fost prezentată oficial de ambasadorul Italiei la UE. Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, refuzase, marţi, propunerile de ajutoare venite din partea altor ţări europene.

Sute de persoane rămase fără locuinţe în urma cutremurului au fost nevoite să doarmă în maşini, pentru că autorităţile nu le-au pus la dispoziţie suficiente corturi. În condiţiile în care în regiunea Abruzzo, replicile seismului de luni continuă să fie resimţite, aproximativ 150 de vehicule sînt parcate pe un teren viran în apropierea Bisericii San Sisto. Voluntarii asociaţiei catolice Misericordia San Romano au distribuit pături şi băuturi calde celor care doreau. Miercuri dimineaţă, premierul Silvio Berlusconi a declarat că 20 de corturi mari şi 16 bucătării de campanie vor fi instalate în provincia Aquila şi vor putea găzdui 14.500 de persoane. Campion la gafe, premierul italian i-a sfătuit pe supravieţuitorii cutremurului din Italia, cazaţi temporar în corturi, să considere această situaţie ca pe un sfîrşit de săptămînă în camping. ”Nu le lipseşte nimic, beneficiază de îngrijiri medicale, de hrană caldă. Bineînţeles, adăpostul lor actual este provizoriu, dar tocmai acest lucru trebuie considerat ca un sfîrşit de săptămînă în camping”, le-a răspuns el jurnaliştilor germani care îl întrebau despre situaţia sinistraţilor. Circa 17.000 de persoane au rămas fără locuinţe, majoritatea fiind adăpostite în corturi din suburbiile oraşului L\'Aquila.

O tînără a fost salvată marţi seară, după ce a stat 42 de ore sub dărîmături în urma cutremurului care a afectat oraşul L\'Aquila. Tînăra se numeşte Eleonora, era în pijama şi era conştientă cînd a fost salvată de sub dărîmăturile unui imobil din apropierea centrului istoric al oraşului. Salvarea sa de către o echipă venită din oraşul Cuneo, din nordul Italiei, a fost aplaudată, potrivit postului de televiziune, care a menţionat că tînăra a ţipat pentru a atrage atenţia bărbaţilor care debarasau dărîmăturile. Circa 150 de poersoane au fost salvate de luni, de sub dărîmături, a precizat premierul Berlusconi, care a prezentat un bilanţ provizoriu din urma seismului.

Cutremurul violent care a afectat centrul Italiei s-a soldat cu cel puţin 260 de morţi, dintre care 16 copii, a declarat, miercuri, premierul italian. 11 persoane care au murit în urma seismului nu au putut fi încă identificate, existînd riscul ca printre acestea să se mai afle şi cetăţeni români. Deocamdată, autorităţile au confirmat moartea a cinci români, iar repatrierea acestora va putea fi făcută pe cheltuiala familiilor lor.

Funeraliile naţionale ale victimelor seismului din Italia ar putea avea loc vineri, potrivit unei propuneri a arhiepiscopului local. Liderii religioşi locali vor ca funeraliile colective să aibă loc concomitent cu sărbătoarea de Vinerea Mare, cînd se comemorează, în tradiţia catolică, moartea lui Iisus Hristos, potrivit presei italiene. Cadavrele au fost depuse la centrul de coordonare a ajutoarelor al Protecţiei Civile, la şase kilometri distanţă de centrul oraşului. Potrivit agenţiei Ansa, dintre cele 260 de victime ale seismului, 87 nu sînt originare din L\'Aquila.