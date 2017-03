Un sfert din mierea de pe piața internațională este falsificată?!

18:19:30 / 25 Martie 2017

Machidonii aia care vand "miere" si "branza"

Stiu mai bine cum se procedeaza.Am o cunostinta care intr-adevar vinde miere naturala 100% si a reusit sa-si faca o clientela din oameni cunoscuti,pentru ca in trecut un machidon excroc i-o lua angro la pret moka.Ma rog cum procedeaza acesti mokangii prin satele dobrogene,excrocand taranii cu preturi de nimic oferite in special la colectarea laptelui.De-aia nu avem produse naturale,taranesti in magazine pentru ca acesti excroci si puturosi intervin direct in viata si rodul muncii oamenilor.Miere adevarata exista,daca gasiti micii producatori nu inermediarii bisnitari ordinari.A,uitasem,respectivii se "descurca"spre deosebire de acei tarani amarati.