Un sfert din țară va intra în faliment?

07:29:19 / 11 Septembrie 2017

Ba și asta e LIBERAL. ..

Ludovic ăsta ba e chiar LIBERAL !!!?... Incredibil cum mai pot prosti romanu !Da cine mai crede așa ceva?..Doar idioți gen mihai sau cici ! De când sau incruscrit cu mafia PDL acest Orban și nu numai el au preluat placa basista...."sugeti pla români nu sânt bani strângeți cureaua "că NOI si NUMAI noi trebuie să trăim bine (PNL pdl)...voi multă mue ! Așa a urlat și pansesluta și toți LIBERALI BASISTI când Ponta a FOST primul om politic care ce-a promis a și făcut..A scăzut TVA de la 24% cât era in perioada basista LIBERALĂ la 19% luând măsuri de relaxare fiscală care au dus economia României pe loc UNU in UE..Și atunci acești BASISTI LIBERALI au țipat că nu vor fi bani și PENTRU că și romanu și ducă mai bine..PNL e un partid anti național care luptă pt sărăcirea poporului ..In schimb PSD și ALDE sau ținut de promisiune a din Campania electorală și au realizat in mare parte ce au promis !.... PNL actual care a renunțat la doctrina LIBERALĂ aderând la doctrina populară care este una de austeritate ..pt POPOR nu pt EI.. LIBERALI fugiți din PNL bashit la ALDE ( acei LIBERALI autentici câți ați mai rămas în gândire).