Un sfert dintre români au datorii!

Potrivit Barometrului de Încredere a Consumatorului, realizat de GfK România pentru Comisia Europeană, mai mult de jumătate dintre români reuşesc cu greu să-şi acopere cheltuielile curente, în vreme ce aproape un sfert spun că au datorii, cel mai mare procent al datornicilor din ultimii şapte ani. Studiul arată că, dacă în iulie, cea mai “neagră” lună a anului din punct de vedere al încrederii în situaţia financiară a familiei lor, aproape trei sferturi dintre români considerau că aceasta este mai rea decât cu 12 luni în urmă, în primele două luni de toamnă au apărut semnele unei uşoare îmbunătăţiri. Astfel, numai aprox. 7 din 10 dintre cei chestionaţi manifestă acelaşi sentiment negativ. „În privinţa perspectivelor financiare, puţin peste jumătate dintre români spun că se aşteaptă la o înrăutăţire. Şi la acest capitol se remarcă o tendinţă pozitivă faţă de lunile iunie şi iulie, când pesimismul românilor se afla la cote maxime, aproape două treimi declarând la acel moment că văd o înăsprire a acestei situaţii în următorul an. Numai 9% speră ca situaţia lor să se îmbunătăţească în următorul an şi 33% se aşteaptă să rămână la fel ca în prezent”, se arată în studiul GfK. De asemenea, 88% dintre cei chestionaţi afirmă că starea generală a economiei a cunoscut un regres în ultimele 12 luni, în vreme ce speranţele pentru următorul an sunt ceva mai mari, o treime dintre ei declarându-se optimişti. În directă legătură cu situaţia financiară este şi încrederea în stabilitatea locului de muncă. În medie, în septembrie şi octombrie, 83% din cei chestionaţi anticipează o creştere a şomajului şi numai 5% sunt optimişti în această privinţă. Dacă la acest capitol se observă o relativă stabilitate, în ceea ce priveşte inflaţia, atât cea trecută, cât şi cea viitoare, declaraţiile sunt cele mai pesimiste din ultimele 12 luni. Aproape 77% dintre români estimează o creştere a preţurilor în 2011, în vreme ce 83% au resimţit în ultimul an o creştere a inflaţiei pentru majoritatea produselor. La polul opus, numărul optimiştilor s-a redus semnificativ, mai puţin de un român din zece speră la o scădere a preţurilor în următoarea perioadă (0,6%). Barometrul de Încredere a Consumatorului este un studiu cofinanţat de Comisia Europeană şi realizat lunar de GfK România. Datele sunt reprezentative pentru populaţia României în vârstă de 15 ani şi peste, eşantionul fiind de 1000 de persoane intervievate în fiecare lună.