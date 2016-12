Un sfert dintre români nu-şi permit strictul necesar

Românii o duc din prost în mai prost. O demonstrează un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS), în decembrie, la cererea agenţiei de presă Newsin, potrivit căruia majoritatea românilor abia reuşesc să supravieţuiască din veniturile pe care le au. Mai exact, la întrebarea „Cum apreciaţi în prezent nivelul veniturilor din gospodăria dvs.?”, 24% dintre participanţii la studiu au declarat că acestea nu le ajung nici măcar pentru a-şi asigura strictul necesar unui trai decent (plata facturilor la utilităţi, întreţinere, mâncare etc.). Un pic mai norocoşi, dar nu cu mult, sunt cei 43% dintre respondenţi care au spus că veniturile pe care le au acoperă strictul necesar, însă doar atât, orice cheltuială neprevăzută făcând o gaură imensă în bugetul familiei. Totodată, pentru 25% dintre respondenţi, veniturile din gospodărie ajung pentru un trai decent, fără a-şi permite cumpărarea unor bunuri mai scumpe, în timp ce 6% au declarat că veniturile le permit să cumpere şi unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii. Doar 2% dintre respondenţi s-au putut lăuda că reuşesc să aibă tot ce le trebuie, fără a se restrânge de la ceva. În aceste condiţii, nu este de mirare că, potrivit sondajului realizat la cererea Newsin, un român din cinci vrea să plece să muncească în străinătate anul viitor. De asemenea, aproape 60% dintre români spun că viaţa lor este mai proastă sau mult mai proastă decât cea din decembrie 2010, în timp ce 47% dintre ei sunt de părere că, peste un an, lucrurile se vor înrăutăţi şi mai mult din acest punct de vedere, relevă sondajul CURS. 29% dintre respondenţi sunt de părere că, în decembrie 2012, vor trăi la fel ca în prezent, în timp ce doar 16% spun că vor trăi mai bine. Comparativ cu decembrie 2010, o treime dintre români spun că viaţa lor este la fel şi doar 7% spun că trăiesc mai bine. Procentul celor care spun că o duc mai prost decât acum un an este de 49%, iar al celor care au răspuns că viaţa lor este mult mai proastă decât în decembrie 2010, de 10%. Bineînţeles, toate aceste date sunt irelevante în opinia guvernanţilor, care continuă să taie venituri şi să anunţe disponibilizări. Sondajul a fost realizat în perioada 10 – 19 decembrie, pe un eşantion reprezentativ de 1.102 respondenţi cu vârste de minimum 18 ani. Marja de eroare la nivelul întregului eşantion este de +/-3%, la un nivel de încredere de 95%.