Un sfert dintre tineri nu citesc niciodată literatură

Un sfert dintre tineri nu citesc literatură niciodată, iar 61% dintre ei nu merg deloc la teatru, operă, balet sau concerte de muzică clasică, potrivit unui sondaj care a fost prezentat joi de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret. Dintre tinerii care citesc literatură, 8% fac acest lucru zilnic, 20% de 2-3 ori pe săptămână, 24% de 2-3 ori pe lună, în timp ce 20% doar de 2-3 ori pe an. Totodată, 49% dintre tineri nu merg la cinematograf, iar 48% nu se duc la concerte de muzică modernă. La televizor se uită zilnic 79% dintre tineri, în timp ce 13% fac această activitate de 2-3 ori pe săptămână. Sunt şi tineri care spun că nu se uită la televizor deloc, dar proporţia lor este de 3%. De asemenea, 78% dintre tineri spun că folosesc internetul zilnic sau de câteva ori pe săptămână, în timp ce 15% dintre aceştia spun că nu îl folosesc deloc. Cei mai mulţi dintre cei care îl folosesc fac acest lucru zilnic pentru comunicare (52%), pentru informare (45%) şi pentru muzică, filme sau jocuri (44%). Totodată, 81% dintre intervievaţi au declarat că folosesc calculatorul zilnic sau de câteva ori pe săptămână, în general, în timp ce 14% au spus că nu îl folosesc deloc. Computerul este folosit de către tineri pentru muzică, filme şi jocuri în măsură mai mare şi mai frecvent decât pentru lucru (şcoală sau serviciu). Astfel, pentru muzică, filme şi jocuri este folosit zilnic sau de câteva ori pe săptămână de către 72% dintre respondenţi, proporţia celor care îl folosesc pentru lucru cu aceeaşi frecvenţă fiind cu 10% mai scăzută. În ceea ce priveşte cluburile şi discotecile, 8% dintre tinerii intervievaţi au spus că le frecventează de câteva ori pe săptămână, în timp ce au declarat 31% că fac acest lucru de câteva ori pe lună, iar 23% de câteva ori pe an. 35%, peste o treime, au spus că nu fac acest lucru deloc. În proporţie de 17%, tineri care au participat la sondaj au spus că petrec timp cu prietenii zilnic, iar 38% fac acest lucru de câteva ori pe săptămână. 22% se văd cu prietenii de 2-3 ori pe lună, în timp ce 11% nu petrec niciodată timp cu prietenii. Pe lângă acestea, 12% dintre tineri au declarat că fac sport zilnic, în timp ce 22% fac sport de câteva ori pe săptămână, 22% - de câteva ori pe lună, 12% - de câteva ori pe an, în timp ce 29% au spus că nu fac sport deloc. Pentru a practica un sport regulat, cei mai mulţi tineri ar dori ca în apropierea locuinţei lor să se găsească un bazin de înot – 57%. De asemenea, 51% şi-ar dori să existe o pistă pentru biciclete, 50% – un teren de fotbal, iar 42% - un teren de tenis. Cei mai mulţi dintre tinerii intervievaţi merg în excursii de câteva ori pe an (53%), în timp ce 31% nu merg deloc, iar 9% merg de câteva ori pe lună. Proporţia tinerilor care participă la activităţi ale unor asociaţii sau cluburi de tineret, precum şi a celor care participă la activităţi ale unor organizaţii culturale este relativ redusă, întrucât 72% dintre ei declară că nu fac acest lucru niciodată. Cei mai mulţi dintre cei care participă la acest tip de activităţi o fac de 2-3 ori pe an. Majoritatea tinerilor au în jur de trei-patru ore de timp liber în timpul săptămânii (35%), în timp ce 29% au în jur de una-două ore, 22% au peste cinci ore, iar 5% spun că nu au deloc timp liber în timpul săptămânii. În weekend, cei mai mulţi dintre intervievaţi au peste cinci ore de timp liber (57%), în timp ce 21% au în jur de trei-patru ore, 9% - una-două ore, iar 2% nu au timp liber nici în weekend.

La sondaj au participat 1.205 persoane din grupa de vârstă 18–35 ani. Eşantionul este reprezentativ la nivel naţional pentru populaţia din grupa de vârstă 18-35 ani, a României, cu o eroare tolerată de +/- 2,8%. Cercetarea “Barometrul de opinie publică – tineret 2012” a fost realizată în perioada 30 noiembrie – 10 decembrie de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie.