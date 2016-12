Un singur patron, prins cu 73 de angajați la negru

14:11:18 / 14 Ianuarie 2016

Rusine

Cei din privat sustin ca ei ii duc in spate pe bugetari,dar niciunul dintre ei (patroni) nu recunoaste faptul ca le da angajatilor salariul minim pe economie pe hartie, iar in mana le da dublu si astfel el insala statul neplatind darile la stat.Deci pana la urma care pe care sustine?Daca la un singur patron s-au gasit 73 de lucratori la negru,oare cati or fi in toata tara?