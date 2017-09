Un sistem grav bolnav! Uite ce pățesc pacienții și medicii rezidenți!

România are probleme serioase în multe sectoare de activitate; sistemul sanitar este unul mult blamat în ultima perioadă, de altfel chiar premierul Mihai Tudose a recunoscut că „Birocraţia e ajunsă la cote extreme şi în Ministerul Sănătăţii”. Grav este că bolnavii sunt puși aiurea pe drumuri; vii sau „morți“, trebuie să alerge cu și pentru acte, deși unele lucruri sunt mai mult decât evidente. Nu există zi de la Dumnezeu ca un pacient sau aparținător să nu-și spună păsurile public, să nu-și expună cu lux de amănunt problema. O stare de fapt, care a tot fost prezentată de-a lungul timpului, poate fi întâlnită și în cazul medicilor rezidenți, care reclamă atitudinea angajaților cu care sunt nevoiți să intre în contact atunci când apelează la diferite hârtii (sediul Vraca, din București).

”LEGE FĂCUTĂ DE CRETINI, PENTRU IDIOȚI...”

O problemă recentă a fost semnalată de către jurnalista Magda Vasiliu care s-a lovit de birocraţie când a vrut să îşi ia concediu medical, ea alegând să își trateze peste granițe, mai exact în Italia, copilul diagnosticat cu cancer. Ea a arătat pe contul său de Facebook, calvarul birocratic prin care trece în România, deşi băieţeul este tratat în Italia cu atenţie şi grijă, fără asigurare. ”20 de ani în care am cotizat zdravăn la sistemul de asigurări de sănătate. 20 de ani în care am avut concediu medical o singură dată, cinci zile, pentru că mi-am rupt piciorul. În rest, analize făcute la particular, plătite, şi o singură naştere. Atât. Azi mă văd în situaţia incredibilă de a găsi o soluţie pentru a beneficia de concediu medical pentru îngrijirea copilului. Vlad, băieţelul meu, a fost diagnosticat cu cancer acum trei luni. De atunci sunt cu el la tratament în Italia, o ţară care l-a primit instant. Internarea de urgenţă a copilului meu nu a fost condiţionată de niciun act!! Vlad a fost internat, diagnosticat şi a început chimioterapia fără să am iniţial niciun document. Abia apoi m-au întrebat de cardul european. Le-am spus că nu-l am, dar îl voi avea şi i-am rugat să nu oprească investigaţiile. Funcţionarul de la ghişeu mi-a răspuns simplu: «Doamnă, copilul e tratat oricum. Nu condiţionăm tratamentul de chestiuni birocratice! Staţi liniştită!»

Şi am stat liniştită, gândindu-mă că şi în ţara mea există soluţii decente pentru astfel de situaţii în care nu doresc nimănui să se afle... Dar a venit momentul în care am solicitat un concediu medical pentru că nu am altfel cum să-mi însoţesc copilul la analize, nu mă pot interna cu el din trei în trei săptămâni, nu-l pot îngriji după chimio, când suferinţa lui este cumplită... Medicul meu de familie, căruia nu i-am cerut niciodată nici măcar o adeverinţă, a ridicat din umeri - legea noastră zice că trebuie să vin personal la cabinet. Deci, nu mă poate ajuta... Aflu apoi că e nevoie de un aviz al direcţiei sanitare din Bucureşti, unde ar trebui să mă prezint tot personal... Deci, nu se poate... Legea noastră este făcută de nişte cretini, pentru nişte idioţi ca mine, care speră în dreptate, înţelegere şi bun simt! Când italienii îi fac copilului meu analize din trei în trei zile pentru a se asigura că e totul OK, România, ţara mea, îmi cere acte peste acte, avize şi documente traduse, legalizate, etc...Există un teanc de hârtii de la spitalul din Roma care atestă diagnosticul cumplit, toate parafate de somităţi în oncologie pediatrică.Statul român, conform unor legi de rahat, vrea aviz de la un oncolog din România! Adică un aviz formal, fără valoare medicală, pentru că acel oncolog evident nu va vedea copilul...N-are cum! Pentru că nu sunt cretină să-l port prin aeroporturi, avion şi cabinete medicale când starea lui e una la limită!", a scris Magda Vasiliu, pe Facebook.

”BOLNAVII NU SUNT SPOTIVI DE PERFORMANŢĂ SĂ PLIMBE ACTE”

Povestea Magdei Vasiliu a ajuns și la urechile premierului, deși nu este nici prima și mai mult ca sigur nici ultima persoană care trece prin așa ceva. Oficialul îi cere ministrului Sănătății, Florian Bodog debirocratizarea sistemului. Tudose i-a cerut ministrului ca în cel mult două săptămâni să vină cu un proiect concret prin care să fie debirocratizat sistemul de sănătate. ”Bolnavii nu sunt spotivi de performanţă să plimbe acte. Birocraţia e ajunsă la cote extreme şi în Ministerul Sănătăţii. 400.000 de hârtii plimbate de la medic de familie la specialist, apoi la farmacie. Nu sunt sportivi de performanţă cei ajunşi în situaţia asta”, a spus premierul Tudose, la începutul şedinţei de Guvern. ”Cine e în străinătate la tratament nu trebuie să vină in ţară să demonstreze dincolo că e bolnav. Ce se întâmplă acum pe anumite zone în Ministerul Sănătăţii cred că ar putea să facă obiectul unor structuri din Ministerul Sănătăţii: psihiatrie, chestii de genul ăsta”, a spus Tudose. ”Am luat legătura cu mama copilului, situaţia e rezolvată şi am discutat şi cu preşedintele CNAS...”, a răspuns ministrul Sănătăţii, însă şeful Executivului i-a replicat: ”Degeaba rezolvăm probleme punctuale, sistemul e defect”.

REZIDENȚII, BĂTAIA DE JOC A UNORA DIN MINISTER!

Într-adevăr, sistemul este mai mult decât defect. Este inacceptabil ca angajați din același minister al Sănătății să aibă program cu medicii rezidenți doar două zile pe săptămână și, atenție, marți, de la 11.00 la 14.00 și joi, de la 14.00 la 16.00. Asta nu ar fi nimic! Pentru a reuși să pleci de acolo cu informații sau cu rezolvarea unor probleme, asta dacă ai noroc, este cale lungă. Trebuie să fii acolo de la primele ore ale dimineții (7.00) pentru a te trece pe o listă, pentru ca mai apoi să îți pierzi timpul aiurea pe un culoar al unei clădiri care este pe cale să se prăbușească. Cu alte cuvinte, pentru o banală adeverință sau pentru a lăsa niște acte (de exemplu cereri detașare), trebuie să stai ore în șir. Toate bune și frumoase până când ajungi în mărețul birou. ”Te întâmpină cu aroganță de nedescris un individ care nu ezită să își dea ochii peste cap la orice întrebare. Ești pus pe drumuri inutil, nu primești clar, informațiile de care ai nevoie. Suntem bătaia lor de joc. Suntem dați afară din birou atunci când nu este program, deși aveam o singură întrebare de adresat. Am venit de la sute de km distanță. Nu se poate așa ceva. Nimeni nu vrea să rezolve această problemă a acestui birou unde lucrează niște oameni care ne tratează mizerabil, și nu greșesc când spun asta, nu de puține ori. Am sunat zile în șir la telefon; nu a răspuns nimeni, chiar dacă am sunat în timpul programului”, s-a plâns un medic rezident. Un altul a reclamat faptul că, în urma transferului de la un centru de pregătire la altul, dintr-un județ în altul, a umblat zile în șir pentru a întocmi noul dosar. Trebuia să ajungă și la MS (sediul Vraca) pentru obținerea carnetului de rezident: ”Nicăieri nu scrie nimic clar, ce pași trebuie urmați pentru a face totul așa cum cer ei. Am întrebat în stânga și în dreapta. Am mers să îmi iau carnetul; m-am înscris pe celebra listă și am așteptat. Când am intrat în birou am avut neplăcuta surpriză să constat că îmi trebuie contractul de la spital. Deci, un alt drum, alte ore de așteptare; dacă am noroc să nu depășesc programul. Sunt multe acte, este foarte multă birocrație, nimeni nu vrea să simplifice lucrurile, dimpotrivă!”. De-a lungul timpului în mass-media au tot fost reclamate problemele din Ministerul Sănătății, în relația cu medicii rezidenți, însă nimeni nu a luat nicio măsură. Rezidenții cer actualului ministru al Sănătății să își îndrepte atenția și spre această problemă.