Un somnoros și un nimeni s-au bătut ca-n curtea școlii, în stil penal

09:21:27 / 15 Septembrie 2017

ARMONIE POLITICA SI SOCIALA

Sa facem abstractie de cei doi , si sa ne referim la unele aspecte mai mult decat daunatoare sanatatii (cetatenesti si politice ). Sa incepem cu calitatea " alesilor " neamului ( prost ) . Parlamentul este plin de mediocritati care-si exprima mai usor convingerile politice cu injuria si pumnul decat cu argumente si fapte . Din aceasta categorie isi recruteaza televiziunile majoritatea invitatilor . Vedem mereu aceleasi mutre insipide , incolore dar nu inodore care intoxica cetatenii neavizati cu toate otravurile politicianiste . La respectivele posturi TV asa zisii moderatori , vorbesc mai mult decat invitatii si prin intreruperi dese si comentarii partizane creaza o atmosfera si relatii tensionate intre participanti . Acesti comentatori sunt parca anume pusi acolo ca sa provoace stari agresive . Incidentul are si o latura pozitiva . Gotiu a descoperit ca actiunile si comportamentele agresive verbale ( pe cele fizice le trece cu vederea ) transmit sentimentul ca orice e posibil in Romania . Are dreptate doar partial , deoarece pana acuma n-am vazut ca astfel de incidente sa aiba ca rezultat imbunatatirea economiei , sanatatii si invatamantului . Deducem si idea ca daca parlamentarii , invitatii la posturile Tv ar folosi batele , s-ar construi , Doamne fereste si autostrazi , Constatam cu durere ca s-a ajuns la un stadiu in care putreziciunea politicianista nu mai poate avea leac . Cazul despre care vorbim face parte dintr-o politica sistematica de agresivitate , de injurii reciproce , de defaimare a adversarului politic .Violenta de limbaj culmineaza cu violenta fizica . Epitetele folosite ,banditi , escroci , jefuitori , tradatori , etc , determina cetatenii care inca mai gandesc ( dar nu actioneaza ) sa refuze la a mai participa la viata publica , sa mearga la vot . Trebuie insa ca toti sa stie ca toate aceste manifestari sunt menite sa arunce praf in ochii prostilor . Ziua se spurca , isi arunca rahatul in obrazul adverasrilor si invers , dar nopatea se spala reciproc cu sampanie si se pupa , Hora Unirii ne indeamna " Hai sa dam mana cu mana " , dar noi ne dam pumni si palme . O.tempora ! O , mores !