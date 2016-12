Un sondaj insinuează că românii nu mai votează corupți?!

07:33:59 / 14 Aprilie 2016

INSINUARE ?

Problema e ceva mai delicata si greu de rezolvat , si dupa cum merg lucrurile in Romania , este , pentru multa vreme , imposibil . Pe ce criterii se poate baza cetateanul cand va merge la vot ? Un demagog bun de gura va avea intotdeauna sanse sa convinga o parte mai mica sau mai mare din electorat . Promisiunile electorale care se fac cu atata usurinta , si crezute la fel de usor , fac parte din arsenalul viitorului politician . Unele promisiuni se realizeaza , altele nu . Unii intra in politica fiind considerati cinstiti, dar in scurt timp , datorira sistemului , care include si complicitatea cetatenilor , devin mai mult sau mai putin corupti . Sunt situatii in care un politician corrupt face mai mult pentru cetateni decat unul cinstit si incapabil . Si daca se dovedeste de la inceput corrupt , nu poti face nimic . Justitia va taragani cercetarile si procesele ani de zile , timp in care cel vimovat continua sa-si vada nestingherit de interesele lui . Ce gandeste cetatenul " de rand " cand vede ca parlamentarul condamnat in prima instanta , continua sa fie parlamentar sau ministru ? Si exemplele pot continua la nesfarsit . Se pare ca au dreptate cei care propun ca sa fie legalizata coruptia , la fel ca prostitutia si consumul de droguri . Traim vremuri in care este posibil tot ce este mai rau . Asa dar , nu este vorba de insinuare ci de iluzii desarte .