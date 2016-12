Un spot împotriva construirii unui moschei în zona Ground Zero naşte controverse

Două posturi de televiziune americane au refuzat să difuzeze un videoclip care îndeamnă la proteste faţă de construirea unei moschei şi unui centru cultural islamic pe locul unde s-au aflat Turnurile Gemene prăbuşite la 11 septembrie 2001. Posturile de televiziune NBC şi CBS au refuzat să difuzeze acest spot de 60 de secunde, sponsorizat de National Republican Trust, o organizaţie conservatoare. Clipul, intitulat ”Kill the Ground Zero Mosque”, postat pe YouTube, a fost accesat de peste 134.000 de ori. Spotul prezintă imagini din timpul atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, inclusiv cu avioanele care au lovit unul dintre turnuri, dar şi un bărbat care a sărit din clădire. Clipul prezintă şi imagini cu militanţi islamici şi îi încurajează pe americani să se alăture protestelor pentru a stopa construirea unei moschei în zona Ground Zero. Imaginile sunt însoţite de următorul mesaj: ”La 11 septembrie 2001, ei ne-au declarat război, iar pentru a sărbători uciderea a 3.000 de americani, ei vor să construiască o moschee monstruoasă, de 13 etaje, pe locul unde s-au aflat Turnurile Gemene. Acolo unde noi plângem, ei se bucură. Acea moschee este un monument dedicat victoriei lor şi o chemare la război. Nu are ce căuta o moschee în zona Ground Zero”.

Jennifer Riley, directorul pentru publicitate al postului de televiziune NBC Universal, a motivat refuzul postului de a difuza clipul într-un comunicat, argumentând că utilizarea cuvântului ”ei” poate fi interpretată gresit. În pofida faptului că nu a dat publicităţii un comunicat, un reprezentant al CBS a declarat că spotul publicitar nu respectă standardele de difuzare. Organizaţia National American Trust nu a putut fi contactată joi, pentru a exprima un punct de vedere în acest sens. Planurile privind construirea acestei moschei şi unui centru cultural islamic, în valoare de 100 de milioane de dolari, pe locul unde au avut loc atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, au stârnit dezbateri aprinse încă din luna mai. Criticii afirmă că ar fi un gest nepotrivit şi lipsit de respect faţă de familiile celor aproape 3.000 de americani ucişi în atentatele din 11 septembrie.