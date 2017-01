Un student a furat maşina unui taximetrist pentru a se sinucide

AMENINŢAT CU ARMA. Un jaf armat desprins parcă din filme s-a petrecut, sâmbăta trecută, în localitatea constănţeană Năvodari. Sub influenţa etnobotanicelor şi a alcoolului, un tânăr înarmat cu un pistol a furat autoturismul unui taximetrist pentru a-şi pune capăt zilelor, după cum susţine el. Poliţiştii din localitate au intrat în alertă, în jurul orei 14.00, după ce au fost anunţaţi prin 112 că un taximetrist care aştepta clienţi în staţia din apropierea cimitirului din Năvodari a fost atacat. Victima agresiunii le-a spus oamenilor legii că, la un moment dat, de maşină s-a apropiat un tânăr de aprox 20 de ani şi au plecat în cursă. La scurt timp, clientul a declanşat atacul. „Avea o sacoşă în mână, iar când s-a apropiat de mine a scos din ea un cuţit. Apoi mi-a pus un pistol în gât şi mi-a zis să cobor că, dacă mă opun, mă împuşcă. Nu am stat pe gînduri şi am sărit din taxi. Tânărul s-a aşezat la volan şi a demarat în trombă spre Sibioara. Mi-am sunat colegii şi ei au anunţat poliţia”, a declarat Constantin Mocanu, de 50 de ani, din Năvodari, taximetristul atacat. Şoferul le-a declarat anchetatorilor că deşi lucrează de mai bine de şapte ani ca taximetrist este pentru prima dată când i s-a întâmplat să fie atacat de un client. „Mă gândesc serios să mă las de meserie. Sunt şocat după întâmplarea aceasta“, a adăugat taximetristul. În urma filtrelor efectuate de toate echipajele de poliţie disponibile din judeţ, în câteva zeci de minute, taxiul furat de tânăr a fost blocat în trafic în apropierea localităţii Sibioara.

DĂ VINA PE ETNOBOTANICE. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că autorul tâlhăriei este Alexandru Chiripirea, de 20 de ani, din Năvodari. În timpul audierilor, tânărul, care este student în anul II la Facultatea de Horticultură a Universităţii „Ovidius“, a recunoscut că este dependent de plante etnobotanice. Surse din rândul anchetatorilor spun că nu de puţine ori studentul şi-a lăsat telefonul mobil gaj la magazinele de „vise“. El a adăugat că a furat autoturismul deşi nu are permis de conducere, cu gândul de a-şi pune capăt zilelor întrucât este supărat că nu mai poate scăpa de dependenţa de etnobotanice. Oamenii legii au aflat că pistolul era împrumutat de la un prieten „Adrian“, care cumpărase arma de pe internet. „Expertiza balistică a arătat că pistolul cu aer comprimat folosit în scop de jaf este la limita legii şi, ca urmare, tânărul nu poate fi încadrat la infracţiunea de deţinere de armă neletală”, a declarat cms. şef Mihail Tănăselea, şeful Poliţiei Năvodari. Raluca Roşu, avocata tânărului, a declarat: „Clientul meu regretă cele întâmplate. În momentul producerii incidentului se afla sub influenţa etnobotanicelor, nu avea discernământ“. Procurorii au propus instanţei arestarea preventivă a lui Alexandru Chiripirea sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere fără permis a unui autoturism şi tâlhărie. Câteva ore mai târziu, judecătorii au emis pe numele tânărului mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile. Mai mult, judecătorii au dispus recoltarea de probe biologice pentru a se stabili dacă tânărul era sub influenţa etnobotanicelor în momentul comiterii tâlhăriei. Dacă rezultatul va fi pozitiv, Alexandru Chiripirea va fi cercetat şi pentru conducerea unui autoturism sub influenţa stupefiantelor.