Un supravieţuitor din Constanța al Holocaustului, la proiecția filmului „Son of Saul“

Filmul câștigător al premiului Oscar pentru Cel mai bun film străin, „Son of Saul”, în regia lui Laszlo Nemes, cu actorul român Levente Molnar în distribuție, va avea o proiecție specială la Cinema Cityplex sâmbătă, 26 martie, de la ora 15.15.

Proiecția, care durează 107 minute, va fi urmată de o dezbatere la care vor lua parte un invitat special, Sadi Herscovici, supravieţuitor al Holocaustului, cu o poveste de viață impresionantă, membru al Comunităţii Evreilor din Constanţa, și decanul Facultății de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Ovidius”, conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu.

Accesul la proiecție se face în limita locurilor disponibile, la preţul special al programului „Cinemateca de Weekend”: 5 lei.

Multipremiatul film, debutul în lungmetraj al lui Laszlo Nemes, prezintă două zile din viaţa lui Saul Auslander (Geza Rohrig), prizonier în lagărul de la Auschwitz, în 1944. Evreu din Ungaria, el este forțat să lucreze pentru naziști în camerele de gazare, cărând cadavrele din camerele de gazare la crematoriu. Într-unul dintre crematorii, Saul descoperă cadavrul unui băiat despre care crede că este propriul său fiu și decide să îndeplinească misiunea imposibilă de a salva din flăcări trupul neînsuflețit și de a-l înmormânta așa cum se cuvine. Levente Molnar, angajat al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, îl interpretează pe cel mai apropiat prieten al lui Saul, Abraham Warsawski, aflat alături de el în lagărul de concentrare.

„Pe tot parcursul filmului, am urmărit de foarte aproape personajul principal și am creat un spațiu claustrofobic, limitând zona vizuală la care au acces spectatorii. Ne-am dorit să fim fideli istoriei, evenimentelor și locurilor în care s-au petrecut acele momente îngrozitoare, dar am lăsat suficient loc pentru imaginația celor care vor vedea filmul. Cu toate că este o poveste extrem de dură, ea vorbește despre speranță: atunci când moralitatea pare să dispară, când nu mai există credință sau valori, un om găsește în interiorul său puterea mântuirii”, a explicat Laszlo Nemes.

Printre distincțiile importante cu care a fost recompensat filmul „Son of Saul” se numără Marele Premiu al Juriului din cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Cannes (2015), un „Glob de aur” (2016) pentru Cel mai bun film străin, dar și Premiul Independent Spirit.

Citește și:

Levente Molnar, un român de Oscar

Un nou premiu pentru „Son of Saul“

„Fiul lui Saul“, premiat în America

Filme cu români în distribuție, în cursa pentru un premiu César

„Son of Saul”, cel mai bun film străin la Critics' Choice Awards

„Son of Saul”, nominalizat la Oscar

Un Glob de Aur pentru „Son of Saul”