Un tablou de milioane

Tabloul The Lock al pictorului britanic peisagist John Constable a fost vândut cu 22,4 milioane de lire sterline (27,9 milioane euro) - un record de preţ pentru operele artistului -, la o licitaţie organizată marţi, de casa Christie\'s, la Londra. Tabloul, pe care John Constable (1776 - 1837) l-a finalizat în 1824, prezintă o scenă rurală din Anglia, în care tema centrală este o ecluză din regiunea lui natală, Suffolk. Pictura face parte dintr-o serie de şase tablouri de talie mare realizate de John Constable, printre care se află şi The Hay Wain, care se află la National Gallery din Londra. Tabloul The Lock, proprietate a unui colecţionar privat şi care a fost vândut o singură dată, după ce a fost cumpărat din atelierul pictorului, în 1824, se află într-o stare excelentă de conservare, afirmă experţii casei Christie\'s. Tabloul era estimat la un preţ cuprins între 20 de milioane de lire sterline şi 25 de milioane de lire sterline (25-31 milioane euro). Identitatea cumpărătorului nu a fost dezvăluită de casa organizatoare.

Într-un top al celor mai scumpe tablouri realizate de vechii maeştri ai picturii universale care au fost vândute la licitaţie, The Lock ocupă locul al patrulea. Pe primul loc se află tabloul Masacrul Inocenţilor, al pictorului flamand Peter Paul Rubens, care a fost vândut cu 49,5 milioane de lire sterline (61,6 milioane euro).