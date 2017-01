Un tânăr care a furat bucăţi din maşina în care a murit Paul Walker, la închisoare

Jameson Witty, un tânăr în vârstă de 18 ani care a furat fragmente din maşina avariată în care actorul Paul Walker a murit într-un accident, pe 30 noiembrie 2013, a fost condamnat la șase luni de închisoare. Jameson Witty va petrece o jumătate de an după gratii după ce el şi complicele său, Anthony Edward Janow, în vârstă de 26 de ani, nu au contestat acuzaţiile care le-au fost aduse. Cei doi tineri au fost surprinşi pe camerele de filmare în timp ce târau părţi furate din automobilul avariat Porsche Carrera în care a murit Paul Walker. Furtul s-a produs în timp ce maşina se afla într-un camion de tractare care a oprit la culoarea roşie a semaforului. Este de aşteptat ca şi Anthony Edward Janow să primească o condamnare similară în octombrie, când va fi judecat dosarul său.

Actorul american Paul Walker, în vârstă de 40 de ani, cunoscut pentru rolurile sale din franciza ”Furios şi iute / The Fast and The Furious”, a murit pe 30 noiembrie 2013, într-un accident de automobil în Santa Clarita, California. Paul Walker se afla ca pasager într-un Porsche GT Carrera, atunci când prietenul său Roger Rodas a pierdut controlul maşinii. Automobilul s-a ciocnit de un stâlp şi de un copac, iar apoi a luat foc şi a explodat. Paul Walker şi-a început cariera de tânăr, fiind protagonistul mai multor reclame. În 1986, el a debutat într-un rol în filmul ”Monster in the Closet”.