Un tânăr din SUA a tras opt focuri de armă în computerul care funcţiona greoi

Un tânăr american enervat la culme de funcţionarea greoaie a calculatorului personal a tras opt focuri de armă în aparat, bărbatul fiind pus sub acuzare pentru utilizarea ilegală a unei arme de foc, informează presa din Statele Unite. Lucas Hinch, un bărbat de 37 de ani din Colorado Springs (statul american Colorado), s-a enervat aseară din cauza funcţionării cu dificultate a computerului personal. A scos aparatul în spatele casei şi a tras opt focuri de armă. "Se săturase că, de câteva luni, calculatorul nu funcţiona bine. Erau dificultăţi tehnice, astfel că a scos calculatorul din casă şi l-a împuşcat", a explicat locotenentul de poliţie Jeff Strossner, citat de Reuters. Într-un interviu acordat Los Angeles Times, tânărul a explicat gestul: "Mă săturasem. Am scos calculatorul şi l-am ucis". "Atunci când ctrl + alt + delete nu funcţionează, împuşcă nenorocitul de lucru", a comentat publicaţia Denver Gazette. Bărbatul a fost reţinut şi pus sub acuzare pentru utilizarea ilegală a unei arme de foc în interiorul oraşului.