Un tânăr în moarte cerebrală salvează trei vieţi

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa „Sf. Apostol Andrei” reuşeşte un pas extrem de important în ceea ce priveşte alinierea la mari spitale din ţară, dar şi din Europa. Ieri, în premieră la SCJU, specialişti din Bucureşti şi Constanţa au prelevat trei organe unei tânăr de 30 de ani, declarat în moarte cerebrală. Familia bărbatului a înţeles situaţia celui drag, procesul de ireversibilitate, aşa că a decis prelevarea organelor sănătoase, implicit salvarea altor vieţi. Este o situaţie extrem de dificilă, este aproape imposibil să spui „da” prelevării de organe, dar, pe de altă parte, trebuie înţeles că nimeni şi nimic nu-l mai aduce la viaţă pe cel drag atunci medicii dau verdictul: moarte cerebrală. În aceste condiţii, precizează specialiştii, pacientul este ţinut în viaţă doar cu ajutorul aparatelor. Au înţeles perfect şi au avut o inimă mare membrii familiei tânărului care a primit cumplitul diagnostic. Viaţa sa nu a mai putut fi salvată. A ajuns la SCJU în comă profundă, constatându-se, în urma tuturor investigaţiilor de specialitate, un accident vascular hemoragic, anevrism cerebral. Şeful Secţiei Anestezie Terapie Intensivă (ATI) Adulţi, dr. Victoria Bădărău, a declarat că, la Terapie Intensivă, atunci când un pacient primeşte Scorul Glasgow (metodă standardizată de evaluare a afectării neurologice, la pacientul comatos şi la pacientul cu politraumatisme) 3 sau 4, există obligaţia, prin lege, să se stabilească diagnosticul de moarte cerebrală, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul tânărului. „Se fac zeci de analize care se repetă la 3-4 ore, totul se verifică, permanent, ca la carte”, a declarat medicul şef. La rândul său, coordonatorul programului local de transplant, specialist ATI, dr. Marius Prăzaru, a precizat că a fost vorba de un pacient cu o malformaţie arterio-venoasă, care a ajuns la spital în stare gravă. „Am explicat totul, în amănunt, familiei, care a înţeles. Am obţinut consimţământul, după care am procedat la etapele care se impun pentru pregătirea pacientului pentru prelevarea de organe”, a spus coordonatorul. Imediat, au fost contactaţi reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Transplant, care au trimis, rapid, o echipă la SCJU.

PRELEVARE ÎN CONDIŢII OPTIME Ieri, la 8.15 a început prelevarea organelor, timp în care, la Bucureşti au demarat intervenţiile pentru salvarea a trei pacienţi, aleşi în funcţie de reguli bine stabilite (compatibilitate, urgenţă, etc.). Intervenţia s-a desfăşurat în Sala de politraumă a Clinicii de Ortopedie a SCJU, la ora actuală cea mai dotată. „Totul a decurs conform planului, am avut parte de toate condiţiile necesare desfăşurării activităţii. Am prelevat ficatul şi rinichii. Vor fi salvaţi trei pacienţi”, a declarat, ieri, imediat după prelevare, dr. Radu Zamfir, medic primar chirurg Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti.

PRELEVAREA A DURAT APROX. ŞASE ORE, IAR TRANSPORTUL ORGANELOR A FOST FĂCUT ÎN RECIPIENTE SPECIALE CU GHEAŢĂ. CÂT PRIVEŞTE DURATA TRANSPORTULUI, MEDICUL PRIMAR RADU ZAMFIR, DE LA INSTITUTUL FUNDENI, A SPUS CĂ DIFERĂ ÎN FUNCŢIE DE ORGAN: „TREBUIE CÂT MAI RAPID, ŞI ÎN NICIUN CAZ SĂ NU DEPĂŞEASCĂ 12 ORE”

ŞI EI AU AJUTAT Directorul medical al SCJU, dr. Cătălin Grasa, a mulţumit medicilor care au contribuit la reuşita intervenţiei. „Dr. Alina Popa, medic anestezist, care a susţinut pacientul, medicul şef al Clinicii de Ortopedie, dr. Alexandru Şerban, care ne-a pus la dispoziţie sala de politraumă, dar şi echipei de la Neurologie, medicul şef Anca Hâncu, dr. Ildiko Toldişan, asistentelor medicale, dar şi infirmierelor. Nu am fi putut fără sprijinul lor. Ne bucurăm că, astfel, spitalul este inclus în circuitul naţional de prelevare de organe. Poate vom putea şi noi să realizăm, pe viitor, aşa cum am mai făcut, transplanturi”, a spus directorul medical.

INVESTIŢIE NU DOAR PENTRU CONSTĂNŢENI Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, s-a arătat plăcut surprins când medicii de la Bucureşti au rămas „şocaţi” când au văzut Sala de politraumă a Clinicii de Ortopedie, condiţiile depăşind multe alte săli similare din ţară, şi chiar din Bucureşti. „Investiţia Consiliului Judeţean Constanţa se dovedeşte a fi, iată, nu doar pentru constănţeni, ci şi pentru pacienţi din întreaga ţară. Spitalul are în dotare o sală de politraumă de ultimă oră, care era absolut necesară”, a spus managerul. Reamintim că Centrul pentru donatori de organe din cadrul SCJU Constanţa şi-a început activitatea la mijlocul lui martie, când medicii au diagnosticat primul pacient în moarte cerebrală, însă atunci familia a refuzat prelevarea organelor.

AVEM POTENŢIAL!

La sfârşitul lunii februarie, SCJU a primit vizita unor reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Transplant, alături de doi specialişti ai proiectului, care a fost lansat în 2011, de către Consiliul Europei - „Black Sea Area”, în care a fost cuprinsă şi România. „Se încearcă stabilirea unor posibilităţi noi de colaborare vizavi de ceea ce înseamnă donatori şi transplant pentru ţările riverane Mării Negre. A venit momentul să facem o evaluare, şi nu numai. Este un alt început pentru SCJU, să putem da şi noi donatori în ţară. Discuţia cu cei doi specialişti, unul din Institutul de Donări şi Transplant din Barcelona şi unul de la Spitalul Judeţean din Coimbra - Portugalia, a fost o trecere în revistă a ceea ce putem să facem aici, la SCJU”, declara, în februarie, dr. Grasa. Atunci, directorul medical a spus că a implementat sistemul ce se aplică şi în alte spitale din România, că au fost identificaţi medici anestezişti care se vor ocupa şi vor evalua, în funcţie de situaţie, pacienţi potenţiali donatori. „Suntem de acord şi este normal. Încercăm să plecăm la un drum nou. Pentru un an vom fi monitorizaţi. Considerăm că avem un potenţial, numai că trebuie să trecem de teama de a intra în această zonă şi de a prezenta familiei, corect şi concret, situaţia. O să ne folosim şi de experienţa centrelor din ţară care au deja donatori de organe”, preciza dr. Grasa.