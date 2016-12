Un' te duci tu, inflație?

Preţurile de consum au scăzut în noiembrie cu 0,2% faţă de luna anterioară, în condiţiile în care preţurile mărfurilor s-au redus, iar tarifele serviciilor au urcat uşor, astfel că rata anuală a inflației a ajuns la 1,26%, a anunţat ieri Institutul Naţional de Statistică (INS). În noiembrie, faţă de luna anterioară, preţurile mărfurilor alimentare și nealimentare au scăzut 0,3%, iar tarifele serviciilor au crescut cu 0,2%. Cea mai mare reducere, de peste 4%, a fost înregistrată la categoria „Fructe şi conserve din fructe“, iar cea mai mare creştere, de 0,53% - la „Alte servicii“. Banca Naţională a României (BNR) a redus în noiembrie prognoza privind inflaţia, de la 2,2 la 1,5% pentru acest an şi de la 3 la 2,2% în 2015, niveluri situate cu 0,7 puncte procentuale, respectiv cu 0,8 puncte sub cele prognozate în august. BNR estimează că inflaţia va coborî în primul trimestru al anului viitor sub 1,5%. Scăderea prețurilor relevă încetinirea consumului și investițiilor și nu este un semn tocmai bun pentru economie. În zona euro, principalul partener comercial al României, indicatorul tinde spre zero și nu dă semne de viață, în ciuda măsurilor drastice luate de Banca Centrală Europeană.