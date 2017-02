Un' te duci tu, leule? Nicăieri, domnule!

Care-i treaba cu leul? Ce vrea și unde se duce? Păi, după cum a spus joi guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, nu prea se duce niciunde - „Nu prea e loc de aprecierea leului. Asta ca să nu spun că nu e loc deloc“. Guvernatorul a amintit că banca centrală practică așa-numita flotare controlată a monedei naționale, care îi permite să intervină în piața valutară atunci când volatilitatea cursului depășește anumite limite - „Observăm în spațiul public că orice mișcare a cursului, uneori chiar minoră, stârnește mari emoții. Există un dezechilibru între emoția post-apreciere și cea post-depreciere“. Altfel spus, când leul se întărește ușor, cu 5 - 10 bani, nimănui nu îi pasă. Pe de altă parte, dacă perechea leu/euro urcă de la 4,5 la 5,505 unități, e jale, e „depreciere-șoc“. „Vă reamintesc că de la 4,44 lei/euro la 4,54 e o distanță de 10 bani, adică mai puțin de 3%. Noi nu ne ocupăm de mișcări de curs sub 5%. Și, oricum, să spunem că leul a avut volatilitatea cea mai scăzută din regiune, fiind mult mai stabil decât forintul sau zlotul“, a mai spus Isărescu. Și totuși, de ce nu-i loc pentru o apreciere a monedei naționale? Pentru că firmele autohtone se confruntă cu o creștere a prețurilor de producție și, în același timp, cu o scădere a prețurilor de consum, fenomen care nu îi permite leului să se întărească, a explicat șeful băncii centrale - „Media scumpirilor în 2017 va fi de doar 1,7%, urmând să urce la 3,4%, spre finele lui 2018. Cotațiile materiilor prime își consolidează trendul ascendent. Și prețul combustibililor a revenit, ca dinamică, în teritoriu pozitiv. Rata anuală a inflației ar putea reveni pe plus până la finele lui martie, pe fondul epuizării impactului reducerii TVA la 20%, în 2016“. Pentru anul în curs, BNR prognozează o creștere economică între 4 și 5% - „Estimarea din modelul nostru este confidențială, nu o spunem, dar este undeva între 4 și 5%. Nu are relevanță cu construcția bugetară, nu le puneți în contrapartidă, ca să ne mai creăm o problemă în societate“.