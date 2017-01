Un templu roman păgîn a fost descoperit sub o biserică bizantină din Israel

Ruinele unui templu păgîn, care datează din epoca romanilor, au fost descoperite recent în Galilea, Ierusalim, sub fundaţia unei biserici bizantine, au declarat, luni, reprezentanţii Universităţii Ebraice din Ierusalim, care au supravegheat lucrările arheologice. Templul a fost descoperit sub fundaţia unei biserici bizantine, ale cărei vestigii au fost aduse la lumina zilei în timpul unor săpături arheologice anterioare, în parcul Zippori din Ierusalim, au mai precizat reprezentanţii universităţii, într-un comunicat. “Această descoperire arată că Zippori, capitala evreiască a Galileei în timpul perioadei romane, a avut o populaţie importantă de păgîni”, se mai arată în comunicat. Templul are o formă dreptunghiulară, de 12x24 metri. Natura ritualurilor păgîne care s-au desfăşurat în acel loc rămîne necunoscută, dar obiectele descoperite în incinta sa arată că era un loc de cult dedicat lui Zeus şi lui Tyche, divinitatea protectoare a prosperităţii.