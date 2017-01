“Un teren de joacă de vis”, la Centrul de plasament „Delfinul“

Un nou proiect al Asociaţiei United Hands Romania a devenit realitate, sîmbătă, cînd reprezentanţii asociaţiei, împreună cu cei ai Direcţiei de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DASPC) şi cei ai Centrului de Plasament “Delfinul“ din Agigea au tăiat panglica inaugurală a spaţiului de joacă pentru copii. Proiectul, care a fost demarat în urmă cu un an, a pornit de la ideea unui copil. „Totul a pornit de la o scrisoare lăsată de un copil în cutia de sugestii pe care o avem în cadrul centrului. Unul dintre copii şi-a dorit foarte mult să avem aici un parc de joacă la fel ca cele din Constanţa, care să se numească “Un teren de joacă de vis“. Am vorbit cu cei de la Asociaţia United Hands, care ne-au promis că vor face tot ce le va sta în putinţă pentru ca dorinţa copiilor să devină realitate“, a declarat directorului Centrului de plasament, Ana Grecu. Alături de Asociaţia United Hands, un sprijin considerabil în realizarea proiectului l-a avut şi Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului. „Meritul deosebit îl are Asociaţia United Hands Romania, care a reuşit să găsească sponsorii pentru amenajarea spaţiului de joacă. Locul era insalubru, plin de buruieni, fapt care îi împiedica pe copii să se joace. Singurul loc în care puteau să se joace era terenul de sport, care nu era tocmai propice“, a declarat directorul DASPC, Petre Dinică. El a mai sus că toată investiţia a costat 1,2 miliarde lei vechi, dintre care o parte a fost oferită de sponsori, iar diferenţa a fost acordată de către Consiliul Judeţean Constanţa. Mai presus de bucuria asistenţilor din centru sau a celor care au făcut ca proiectul să devină realitate a fost bucuria copiilor de la „Delfinul“, care nu mai aveau răbdare să se joacă în locul amenajat special pentru ei. „Pentru noi este un lucru extraordinar că acest loc de joacă a devenit realitate. A fost primul nostru proiect de acest gen, care a fost posibil datorită sprijinului unor oameni de afaceri, care au înţeles că aici sînt copii care au nevoie de un spaţiu de joacă, au nevoie de un loc numai al lor, în care se pot distra în voie. Este un lucru extraordinar să vezi bucuria de pe chipurile copiilor, mai ales că totul a pornit de la o idee de-a lor“, a spus reprezentantul Asociaţiei United Hands, Renne Crosman. La centrul de Plasament “Delfinul“ sînt „cazaţi“ 60 copii cu vîrste curprinse între doi şi 17 ani, care merg la şcoala şi grădiniţa din Agigea.