„Un ticălos amabil”

Celebrul interpret al „senatorului Vârtosu” din filmul „Senatorul melcilor”, Dorel Vişan, a avut, în cadrul unui interviu, o caracterizare inedită privind imaginea pe care o lasă, în general, politicianul în ziua de astăzi. „Un ticălos din politică este foarte amabil. Eu am avut foarte multe relaţii cu oameni din guvern, miniştri şi oameni politici extraordinari. Am discutat despre principii de viaţă şi perspective de a realiza nişte lucruri, ne-am înţeles, dar totul a murit acolo, pentru că a doua zi nu au mai răspuns la telefon. Ăsta e lucrul care mă omoară la politicianul român”, a spus Dorel Vişan. Acesta mai spune că în România se fură zi de zi, iar instituţiile statului nu au nici un fel de strategie coerentă. „Instituţiile statului.... n-aş putea să spun că n-am încredere în ele, dar nici n-aş putea să spun că am. După credinţa mea, şi în special instituţiile din punctele fierbinţi, din cultură, sănătate sau educaţie, nu au strategii. Eu la Ministerul Culturii nu văd nici o strategie”, a mai considerat actorul. (T.I.)