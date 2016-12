Un tînăr înalt de 2,2 metri, prins cînd încerca să fure televizorul vecinilor

Un tînăr înalt de 2,2 metri a devenit cel mai înalt deţinut din Marea Britanie, după ce a încercat să jefuiască o casă în plină zi, fiind prins imediat de poliţişti. Christopher Lister, în vîrstă de 21 de ani, a încercat să le fure vecinilor plasma de 1.800 de lire, în plină zi. El şi cu doi prieteni de-ai săi au fost imediat văzuţi. Poliţia l-a prins imediat datorită trăsăturilor sale distinctive. Tînărul a fost condamnat la 11 luni de închisoare, în Leeds. În instanţă, a recunoscut că a adus dubiţa furată, însă a insistat că nu a intrat în casă. Instanţa a aflat că el a spart două maşini. Acesta fusese eliberat condiţionat, după ce a fost închis pentru că a condus cu viteză excesivă cînd era urmărit de poliţie. În urmă cu doi ani, Christopher Lister a vorbit despre înălţimea sa într-un documentar televizat despre cei mai înalţi adolescenţi din Anglia.

Tot din Regatul Unit parvine o altă istorioară amuzantă. Un criminal britanic, condamnat pentru agresarea unei octogenare şi avînd cazier pentru înjunghierea mortală a unui prieten de-al său, a fost lăsat în libertate pentru că… era îngrozit de închisoare. Keith Hopkins, de 27 de ani, a recunoscut că a târît-o pe asfalt pe Winifred Phipps, de 81 de ani, pe care a încercat s-o jefuiască pentru a plăti o datorie unui traficant de droguri. Bărbatul mai fusese condamnat la trei ani de închisoare pentru că şi-a înjunghiat mortal un prieten şi are un cazier stufos. A fost lăsat, totuşi, în libertate, fiind condamnat la doi ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei, după ce judecătorul l-a văzut tremurînd şi comportându-se îngrozit în timpul audierilor. „În timp ce vă aflaţi în arest, ceva v-a înfricoşat. Nimeni nu ar vrea ca o persoană să fie supusă unei asemenea terori, precum aceea pe care am văzut-o la dumneavoastră”, a spus judecătorul, la pronunţarea seninţei. Şi victima sa, Winifred Phipps, încă suferă de atacuri de panică şi coşmaruri, calificînd sentinţa ca „ruşinoasă”. Oficiali ai Ministerului britanic de Interne au declarat că sentinţa indică o judecată delăsătoare şi că victima a fost dezamăgită de „un judecător stupid”.