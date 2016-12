Un tractor „apasă” pe bugetul sărac al Primăriei

În timp ce pe bugetul unora dintre primării apasă greu restanţele la utilităţi, neachitate la timp, o autoritate locală din judeţul Constanţa are probleme cu plata unui tractor. Situaţia inedită a apărut în comuna constănţeană Ghindăreşti. În 2008, fosta administraţie locală, condusă de pedelistul Vasile Simion, a avut proasta inspiraţie să achiziţioneze, în leasing, un tractor pe care nu s-a îngrijit să-l achite integral în cei patru ani cât a fost în fruntea comunităţii. Actualul primar al comunei, Adrian Vartolomei, nu ştie cum să facă faţă datoriei de 30.000 de lei care ar fi trebuit plătită până la finele anului trecut. El nu se plânge că, la final de an, a acumulat datorii la lumină sau la apă precum alţi primari ale căror cheltuieli depăşesc bugetul alocat într-un an. În schimb, Vartolomei e nemulţumit de „moştenirea” lăsată de fosta administraţie despre care spune că îi împovărează bugetul local. „Nu ştiu cum vom proceda cu datoria la bancă ce vizează plata tractorului cumpărat de fostul primar. Termenul de plată a trecut dar va trebui să încerc să amân plata pentru că nu avem fonduri la bugetul local. De abia ne-am descurcat să plătim utilităţile şi salariile”, a declarat primarul din Ghindăreşti. El se gândeşte să ceară sprijinul autorităţilor judeţene dar şi al celor de la Bucureşti pentru a degreva bugetul de datoria de 30.000 de lei, însă spune că a aşteptat să treacă Sărbătorile şi să-şi intre în pâine noul Guvern condus de Victor Ponta, înainte de a începe demersurile oficiale.