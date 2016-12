Un tratament revoluţionar ar putea să redea culoarea originală părului cărunt

Cercetătorii francezi din cadrul Centrului de Cercetare Charles Zviak al companiei L\'Oreal au pus la punct un tratament cosmetic revoluţionar, ce ar putea să redea culoarea originală părului cărunt. În prezent, această idee pare să aparţină domeniului science fiction, însă, potrivit experţilor francezi este vorba de o descoperire pur ştiinţifică. Dacă planurile companiei franceze se vor realiza, atunci procesul de albire al părului va deveni, într-o bună zi, o chestiune ce ţine de trecut.

Părul, ca şi pielea, conţine melanocite, celule pigmentate care conferă culoarea firelor de păr. Cînd părul albeşte, se constată o dispariţie progresivă a melanocitelor din firele de păr. Atît timp cît mai există melanocite în firele de păr, încă există o speranţă că părul îşi va putea recăpăta pigmentul natural. Acest tratament revoluţionar ar putea fi disponibil pe piaţă peste zece ani şi, potrivit informaţiilor dezvăluite pînă în prezent de compania franceză, va consta într-un element administrat pe cale orală, ce va fi însoţit de o serie de produse cosmetice de îngrijire a părului. În medie, persoanele caucaziene constată apariţia primelor lor fire de păr alb la vîrsta de 34 de ani, persoanele asiatice la vîrsta de 39 de ani, iar persoane de origine africană la vîrsta de 44 de ani.

L\'Oreal a mai făcut o altă descoperire ştiinţifică importantă în domeniul deteriorării firelor de păr în urma folosirii vopselelor de păr, care lasă firele de păr mult mai rigide şi mai predispuse la despicare şi la rupere. Vopseaua de păr a folosit, în mod tradiţional, amoniacul pentru a elimina culoarea iniţială din firele de păr, pentru a permite pigmenţilor din vopsea să îşi îndeplinească misiunea. Amoniacul se achită cu bine de această sarcină, însă are un miros puternic şi provoacă iritaţii la nivelul scalpului. Compania franceză a inventat un nou colorant pentru păr, intitulat INOA - Innovation No Ammonia - care are o acţiune mult mai blîndă asupra părului, ameliorîndu-i consistenţa cu fiecare utilizare şi poate, uneori, să readucă firele de păr la starea lor anterioară vopsirii.