Un travestit contestă preselecţia Festivalului de la Mamaia

Preselecţia Festivalului de la Mamaia a fost contestată de un travestit, vineri, care spune că a fost respins pentru a unsprezecea oară şi susţine că, şi în acest an, motivul respingerii sale a fost de fapt înclinaţia sexuală. Concurentul travestit, cunoscut sub numele Naomy, s-a înscris în acest an la secţiunea interpretare a Festivalului de la Mamaia. În opinia sa, faptul că nu a ajuns printre finalişti se datorează unor membri ai juriului care nu au competenţele necesare pentru a face o astfel de preselecţie. "Nu ştiu ce caută oameni din TVR în juriu", a declarat, vineri, Naomy. Ea susţine că oamenii de televiziune nu au nicio legătură cu muzica şi, prin urmare, n-ar avea ce să caute în juriul festivalului. De altfel, ea contestă faptul că în fiecare an juriul este format din aceleaşi persoane şi este convinsă că, dacă de organizarea evenimentului nu s-ar mai ocupa televiziunea publică, ar trece de preselecţia festivalului. Mai mult, pentru mai multă transparenţă, Naomy propune ca preselecţia concursului să fie transmisă în direct şi notele să fie acordate imediat după prestaţia concurentului. "Ne dă senzaţia că e un festival comunist. M-am săturat să cred că în România nu există democraţie şi că nu poţi să apari aşa cum vrei tu", a mai precizat concurentul travestit.

Naomy a declarat că a depus o sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi, în acest an, va cere sprijin şi unor oragnizaţii din străinătate, care se ocupă cu apărarea drepturilor comunităţilor gay. Ea a precizat că a absolvit Şcoala Populară de Artă şi, pînă în prezent, a obţinut 103 premii la concursuri judeţene şi naţionale.