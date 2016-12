Un tronson din centura Medgidiei, refăcut de CJC

Într-o perioadă în care autorităţile locale întâmpină mari greutăţi financiare, Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) întinde o mână de ajutor primăriilor din judeţ, investind în diferite proiecte de refacere a infrastrcturii. În această idee, CJC a preluat în administrare de la Primăria Medgidia un tronson din drumul de centură al municipiului, situat între DN 22C şi podul rutier de peste Canalul Dunăre – Marea Neagră şi care măsoară 2,5 kilometri, în vederea reabilitării. „Noi nu avem posibilităţile necesare pentru a repara acest sector de drum, aşa că am găsit sprijinul necesar la Consiliul Judeţean, care are resursele financiare, mai ales că modernizarea drumului de centură al Medgidiei face parte din strategia CJC privind reabilitarea drumurilor din judeţ”, a spus Marian Iordache. Potrivit afirmaţiilor primarului, tronsonul preluat de CJC este foarte important pentru accesul în zona de nord - est a oraşului. „Detaşamentul de Pompieri ajungea cu greu în zona de est, pentru că drumul este destul de avariat. Deşi am reabilitat multe drumuri din oraş, pentru acest tronson din centură nu aveam bani suficienţi“, a declarat Marian Iordache, care a adăugat că tronsonul va fi preluat de CJC prin protocol de predare - primire şi va rămâne în domeniul public al municipiului Medgidia.